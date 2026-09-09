Tras empatar en el clásico rosarino, Ángel Di María fue tajante sobre su futuro

Luego de la igualdad de Central ante Newell's en el Gigante de Arroyito, Fideo convocó a una rueda de prensa.

Ángel Di María volvió a hablar sobre su futuro y llevó tranquilidad a los hinchas de Rosario Central . A los 38 años , el campeón del mundo dejó en claro que todavía disfruta de su etapa como futbolista y que, al menos por ahora, no contempla ponerle punto final a su carrera.

“No pienso en retirarme. No en este momento. Estoy muy feliz. No me voy a retirar. Estoy feliz de jugar en Argentina”, expresó el delantero, que atraviesa una nueva etapa de su carrera después de haber regresado al fútbol argentino.

Las declaraciones toman especial relevancia luego de las dudas que habían aparecido semanas atrás, cuando Central quedó eliminado de la Copa Libertadores frente a Corinthians. Tras aquella derrota, Di María había dejado abierta la posibilidad de analizar qué hacer con su futuro, aunque posteriormente aclaró que no tenía intención de abandonar el club.

El último fin de semana, el empate 1 a 1 contra Newell's en el clásico y la convocatoria a los medios revivió esas versiones.

Sin embargo, con esta conferencia de prensa, el zurdo descartó los rumores al respecto.

ÁNGEL DI MARÍA: "NO ME QUIERO RETIRAR, ESTOY FELIZ ACÁ Y QUIERO SEGUIR DISFRUTANDO"



El capitán y referente de Rosario Central aclaró que el motivo de su conferencia de prensa era para hablar del presente del "Canalla" y no para anunciar su retiro. pic.twitter.com/WKpxXZMiFB — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) September 9, 2026

"El club viene jugando todas las competiciones, ganando títulos y parece lo contrario. De este lado de la vereda estamos muy bien y parece que estamos del otro lado. A veces la prensa lleva a que todo esto se vaya para ese lado", agregó el capitán de Central.

El regreso a Rosario significó para el futbolista el cumplimiento de uno de los grandes deseos de su carrera. Después de casi dos décadas en el fútbol europeo, volvió a vestir la camiseta de Central y encontró un escenario diferente al que había dejado cuando era muy joven.

"ROSARIO CENTRAL ESTÁ PASANDO UN GRAN MOMENTO"



Ángel Di María resaltó el crecimiento futbolístico del Canalla y se mostró contento con el presente del equipo. #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/EnFpKN3US8 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 9, 2026

Su presente también está atravesado por el vínculo con la gente. En los últimos meses, Di María volvió a convertirse en una de las principales figuras del equipo y mantiene protagonismo dentro de la cancha.

La decisión de continuar también responde a una cuestión personal: Di María quiere disfrutar de esta etapa en Argentina. Después de haber conseguido prácticamente todos los grandes títulos posibles durante su carrera, ahora el desafío pasa por seguir jugando en el club que siempre identificó como propio.

Por el momento, entonces, no hay despedida a la vista. El “Fideo” quiere seguir jugando, disfrutando y siendo protagonista. Y mientras el cuerpo y las ganas acompañen, Rosario Central seguirá teniendo a uno de sus máximos ídolos dentro de la cancha.