Gabriel Anello agredió otra vez a Riquelme: "Bruto, burro y analfabeto"

El periodista lanzó un picante posteo en su cuenta de X con un fuerte mensaje para el presidente de Boca. El antecedente en 2025 donde lo acusó de "robarse" camisetas.

En su fuerte mensaje, Anello volvió a cargar contra el presidente del xeneize como lo había hecho en mayo del 2025, cuando lo tildó de "negro ignorante" . Esta vez, publicó un fuerte mensaje a través de su cuenta personal en X (ex Twitter).

"Fíjense hasta dónde llega el FAVORITISMO para con Boca y para salvar a un presidente bruto, burro, ignorante y analfabeto como ( Juan Román ) Riquelme , a ganar algo. Que hoy se siga discutiendo algo que está SÚPER CLARO es increíble: usó 6 extranjeros frente a Vélez cuando se permiten 5", comenzó acusando en su cuenta personal de X este miércoles por la mañana, en referencia a lo ocurrido con el Fortín.

"Si la AFA quiere ser creíble, QUE APLIQUE EL REGLAMENTO Y LISTO. Así demuestra que los “mal pensados” como nosotros estamos equivocados. ¿O EL REGLAMENTO DEPENDE DE QUIÉN LO INCUMPLE?, agregó poniendo en duda en el posteo que tuvo repercusión en las redes con distintas hipótesis que aparecieron en los comentarios.

El antecedente durísimo entre Anello y Riquelme: frases denigrantes y una denuncia mediática

En mayo de 2025, Anello lanzó fuertes críticas y una denuncia puntual sobre el actual presidente que asumió en 2023. "Los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes. Ya no está más el INADI. A mí no me corren. A los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme ”, había dicho entonces.

A su vez, había denunciado de forma mediática que el presidente se habría quedado con 50 mil camisetas del club, lo que representaría en ese momento algo más de 5 millones de pesos. Incluso había insistido en ese período que un equipo femenino de Boca tuvo que usar ropa Nike porque faltaban camisetas Adidas, según su denuncia, porque la dirigencia las vendió para recaudar y llevarse la plata.

Ante esa denuncia pública, el abogado del club, Walter Krieger, dijo que "es un trato directamente discriminatorio". "Como institución, lo primero que tenemos que decir es que venimos a dar alguna explicación. Hay cuestiones de determinados comunicadores que no pueden ser toleradas", dijo sobre esa acusación, durante un diálogo con el programa Boca contra todos.

"Cada uno puede opinar lo que quiera, no es una cuestión de discrepancia con la opinión. Pero cuando de la opinión se pasa, ni siquiera a la falta de respeto, a un trato directamente discriminatorio tenemos que decir 'basta', decir 'esto trae consecuencias legales, no puede seguir avanzando de esta manera', dijo y agregó: "No me sorprende, después de 2023 y todo lo que fue ese proceso la capacidad de sorpresa está bastante reducida. Sí me sorprende la creatividad para seguir inventando cosas que, de maduro se cae que son imposibles".

A su vez, explicó por qué la denuncia era equívoca: "Por ejemplo, el tema de las camisetas. 50.000 camisetas dice que 'se han robado', para citar literalmente mente lo que dijo este comunicador. Adidas tiene un contrato con Boca, que entrega prendas, no solamente camisetas, prendas incluye gorritos, ojotas, mochilas, botineros, por menos de la mitad de lo que esta gente está diciendo que falta. Adidas como sponsor de Boca nos entrega las prendas para todas las disciplinas del club. Es matemáticamente imposible que existiera ese faltante de camisetas, no dan los números".

"Está comprobado. Esto es reiterado, se tira al aire acompañado de lenguaje soez, de trato discriminatorio, de despreciar al otro... 'el verdulero', 'el marrón'. Y a partir de ahí se aseveran cosas", había dicho el abogado.

"Dice que el fútbol femenino utilizó una camiseta de otra marca en una competencia internacional que se compró en La Salada. ¿Se imaginan el escándalo que sería Boca utilizando una camiseta de otra marca? Además, este señor es relator deportivo desde hace bastante tiempo, debería saber que el reglamento de Conmebol obliga a los clubes a presentar la equipación 60 días antes, y Boca no puede presentar el equipo con una camiseta distinta a la que le presentó a Conmebol. Te descalifican, te sancionan, Adidas nos estaría demandando... con las redes sociales, Adidas se hubiera enterado al minuto que Boca estaba usando una camiseta de otra marca", aclaró entonces el abogado.

Cómo se definirá en el Tribunal de Disciplina el partido entre Boca y Vélez de Copa Argentina

El futuro de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 se dirime en los escritorios tras el reclamo formal presentada por Vélez Sarsfield en la AFA. La institución de Liniers reclama la clasificación a la siguiente instancia del certamen al advertir que Boca Juniors incluyó en la planilla oficial a seis jugadores extranjeros, excediendo por uno el tope reglamentario permitido.

Según fuentes, el organismo disciplinario notificará oficialmente a la entidad de la Ribera este jueves 10 de septiembre para que presente su respectivo descargo legal. Una vez recibida la defensa del club xeneize, los plazos prevén que la resolución definitiva se dé a conocer el jueves 17 de septiembre. El proceso de deliberación y votación se encuentra estructurado bajo normativas internas. El reglamento estipula que con la presencia de tres miembros del cuerpo es suficiente para alcanzar el quórum necesario. En la instancia inicial de votación, el presidente Fernando Mitjans se abstiene de emitir sufragio.

De este modo, el análisis del expediente recae sobre los otros cuatro vocales del cuerpo colegiado: Sergio Fernández, Jorge Ballestero, Ezequiel Iglesias Berrondo y Matías García, quienes evalúan los argumentos de ambas partes para emitir su voto individual. En el escenario hipotético de que la votación termine igualada, el reglamento otorga el voto de desempate al presidente Mitjans para destrabar el fallo definitivo. El órgano que resolverá la controversia está conformado por figuras de extensa trayectoria en el ámbito judicial y notarial. Fernando Mitjans encabeza el Tribunal de Disciplina de la AFA desde el año 2007, aunque integra el organismo ininterrumpidamente desde 1995 y ejerce como escribano público.

Por su parte, Sergio Fernández desempeña funciones como juez de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y es reconocido en el ambiente por su faceta como coleccionista de camisetas históricas. Jorge Ballestero cuenta con una dilatada trayectoria en la justicia federal, habiendo sido designado fiscal durante la gestión presidencial de Carlos Menem y posteriormente promovido a magistrado. El cuerpo se completa con Ezequiel Iglesias Berrondo, quien ejerce como auditor del Poder Judicial de la Nación, y Matías García, abogado de profesión con un recorrido consolidado como funcionario en la órbita bonaerense.

El presidente de Vélez explotó contra los periodistas

El conflicto entre Vélez y Boca por el partido de Copa Argentina sumó un nuevo capítulo y el presidente del Fortín, Fabián Berlanga, realizó una fuerte acusación mientras espera la resolución del reclamo presentado ante la AFA. El dirigente cuestionó el tratamiento que tuvo el caso y aseguró que existe una “operación de periodistas” vinculados a Boca para instalar argumentos que, según su mirada, no corresponden.

“La sensación de la mayoría es que no nos van a dar la clasificación porque hay una operación de periodistas que cubren Boca y que han incurrido en un montón de falacias. Dicen que hay un antecedente FIFA y acá no tiene ninguna intervención. Como dijo Tapia, el Tribunal de Disciplina es un ente independiente y tiene que resolver como tal”, afirmó Berlanga.

La postura del presidente velezano se da luego de que la institución de Liniers presentara formalmente un pedido para impugnar el partido y reclamar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro había terminado igualado y Boca se impuso en la definición por penales.

El reclamo de Vélez apunta a una presunta infracción reglamentaria: la dirigencia sostiene que Boca incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla, cuando el reglamento permite un máximo de cinco. Para el Fortín, además, debe contemplarse la situación de Ángel Romero, quien estuvo entre los suplentes aunque no ingresó al campo de juego.