Ni "jajajaja" ni "jijijiji": esta es la forma correcta de reírse en redes sociales, según la RAE

Desde la institución cultural revelaron cómo se debe expresar la risa por escrito. Qué hay que evitar y por qué.

En tiempos donde las aplicaciones de mensajería y las redes sociales se volvieron la principal vía de comunicación entre personas, saber cómo expresar sentimientos y emociones se vuelve clave, especialmente para evitar confusiones. En ese contexto, la Real Academia Española ( RAE ) explicó cuál es la forma correcta de reírse por escrito.

La propia institución cultural, que tiene un papel fundamental en la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante, afirmó que la onomatopeya de la risa “jajaja ” utilizada habitualmente es incorrecta . También desautorizó otros términos como “jejeje”, “jijiji” y “hahaha”.

En primer lugar, para expresar la risa, la RAE estableció de manera convencional el uso de la interjección “ja” (escrita con jota) en español y no “ha” , que forma parte de otras lenguas, como el inglés o el francés, donde la letra “h” sí tiene valor fonético.

La forma correcta de reírse por escrito es "ja, ja, ja", repitiendo tres veces la interjección "ja" y separadas por comas.

A partir de esto, el organismo afirmó que lo correcto es reírse escribiendo “ja, ja, ja”, ya que considera que es la forma adecuada en la que se produce el sonido de la risa en la que cada elemento tiene acento propio.

En contextos formales o literarios, lo apropiado es usar comas para separar cada repetición. Esta práctica, sin embargo, es poco común en la comunicación digital, donde priman la rapidez y la economía del lenguaje.

Cuáles son las expresiones de risa que hay que evitar

La institución destacó que formas como “jajaja”, aunque populares en la comunicación digital, no son correctas, ya que representan una pronunciación plana, más cercana al popular “jajája”. Esta transcripción no refleja adecuadamente la forma natural de la risa en el habla. El uso de “jajaja” implica que se pronuncia de manera más monótona, sin la separación de acentos que caracteriza a la risa real.

Además, la RAE indicó que esta interjección se utiliza usualmente en secuencias de al menos tres repeticiones (“ja, ja, ja”) para reflejar una risa normal. Usarlas solo una o dos veces puede transmitir ironía, incredulidad o burla: “Ja, ja. No te lo crees ni tú”. También existen otras variantes como “je”, “ji”, “jo” y “ju”. Estas tonalidades pueden expresar distintos matices emocionales, como la ironía, el sarcasmo o incluso una risa malvada.

A la hora de reírse, la RAE rechazó expresiones como "jejeje" o "jijiji".

Por qué aparecen múltiples formas de reírse por escrito

La institución también recordó que las onomatopeyas, aunque buscan imitar sonidos, no son una reproducción exacta de estos y pueden variar según el idioma. En inglés se utiliza “hahaha”, mientras que en francés se usa la abreviatura “mdr” (mort de rire). En portugués, sobre todo en Brasil, es común ver “kkkkkk” o “rsrsrs”, mientras que en japonés la risa se representa con la letra “w” repetida, de la palabra “warai” (risa).

Incluso en tailandés, reír se representa con el número 5 (“555555”), ya que en ese idioma, el número 5 se pronuncia “ja”. Estas diferencias muestran cómo la risa escrita, aunque universal en intención, está sujeta a convenciones lingüísticas propias de cada lengua.

Qué es la RAE y cómo hacerle consultas a través de las redes sociales

La Real Academia Española es una institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante desde su fundación en 1713 a cargo de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga. Tiene como misión “cuidar que la evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como este ha ido consolidándose con el pasar de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor”.

La Real Academia Española (RAE) fue fundada en Madrid en 1713.

Las personas que tengan dudas sobre la lengua española pueden acudir a la cuenta oficial de la RAE en X (exTwitter) o escribir desde una publicación propia dentro de la misma red social, redactando la duda, agregando el usuario @RAEinforma y añadiendo el hashtag #dudaRAE. La respuesta suele darse dentro del mismo día.