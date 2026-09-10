El truco del vinagre para dejar tus anteojos impecables sin rayarlos

Olvidate de los cristales empañados y grasosos. Este método casero usa un ingrediente básico de tu cocina para dejarlos como nuevos.

Mantener los anteojos limpios es más importante de lo que parece: la suciedad acumulada sobre los cristales no solo afecta la visión, sino que puede generar molestias al usar los lentes durante horas.

Entre los trucos caseros que circulan para resolver este problema aparece uno que tiene respaldo en las propiedades del ingrediente: rociar vinagre blanco diluido en agua sobre los cristales antes de limpiarlos.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que se usa habitualmente en tareas de limpieza doméstica por su capacidad para disolver residuos de grasa, huellas dactilares y suciedad superficial. Aplicado sobre los cristales de los anteojos en forma diluida, puede ayudar a remover ese tipo de depósitos que el aliento o un paño seco no terminan de eliminar. El resultado es una superficie más limpia y transparente que permite una visión más nítida.

Cómo usar el vinagre en los anteojos y qué errores conviene evitar

El primer punto es no aplicar vinagre puro directamente sobre los cristales. La recomendación es diluirlo en agua y aplicar la solución de manera moderada sobre la superficie. Después del contacto con la mezcla, los lentes deben enjuagarse con agua limpia y secarse con un paño de microfibra destinado exclusivamente a esa tarea.

El paño de microfibra es clave: usar ropa, servilletas o papel puede dejar residuos o generar rayones en los cristales que a simple vista no se perciben pero que con el tiempo afectan la calidad óptica de las lentes.

La frecuencia de limpieza depende del uso y de cuánta suciedad acumulen los anteojos en el día a día. No hay un intervalo fijo: la señal es cuando huellas, grasa o polvo empiezan a dificultar la visión o a molestar al usuario.

Más allá de la limpieza, algunos hábitos cotidianos ayudan a mantener los anteojos en mejores condiciones durante más tiempo: guardarlos en su estuche cuando no se usan, manipularlos desde las patillas en lugar de tocar los cristales, mantenerlos alejados de perfumes y aerosoles, no apoyarlos con los cristales contra ninguna superficie y limpiar el estuche con regularidad para evitar que acumule polvo por dentro.