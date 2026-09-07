Cómo limpiar pisos: ¿conviene usar trapo, mopa o microfibra?

La elección entre un trapo de algodón , una mopa de hilo y una microfibra no es un detalle menor: puede determinar si el piso queda realmente limpio o si solo lo parece, y en el caso de la madera o el laminado, usar el material equivocado puede provocar daños irreversibles en el acabado. La Asociación Nacional de Pisos de Madera de Estados Unidos y varias extensiones universitarias coinciden en que el error más frecuente al trapear es aplicar demasiada agua, algo que depende directamente del formato elegido.

El trapo de algodón es la opción más artesanal y económica de las tres. Se usa suelto, a mano o enrollado en un palo, sin estructura fija ni mango integrado. Es útil para superficies rugosas o para absorber derrames inmediatos, pero libera mucha agua por pasada. La mopa de hilo comparte el material —algodón— pero tiene estructura fija con mango, lo que permite cubrir más superficie y sostener más líquido. Ambas quedan descartadas para pisos de madera y laminado por esa misma razón: el exceso de agua es el principal enemigo de esas superficies.

La microfibra es el material sintético que cambió las reglas del trapeo doméstico. Fabricada con fibras de poliéster y poliamida, tiene carga positiva que atrae partículas negativas como el polvo y los microorganismos.

Un estudio publicado en PMC, el repositorio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala que sus fibras penetran los poros microscópicos de la mayoría de los materiales de piso. Y según la Asociación para la Industria de la Limpieza, los cabezales de microfibra redujeron la bacteria en superficies de piso hasta un 99%, frente al 30% de los trapeadores de algodón de bucle tradicional.

Qué material usar según el tipo de piso en casa

Para pisos de madera y laminado, la microfibra es la única opción recomendada. La Extensión Cooperativa de la Universidad de Florida advierte que no debe usarse agua sobre madera con acabado natural porque el líquido hace que se astille. Para el laminado, la misma fuente indica que el trapeado debe ser húmedo, pero sin permitir que el agua empape la superficie. La Universidad de Tennessee agrega que conviene dejar secar el piso al menos 20 minutos antes de encerar o pulir.

Para pisos de cerámica, porcelana y mosaico, la tolerancia a la humedad es mayor y admiten los tres materiales sin riesgo de daño estructural. La atención debe ponerse en la lechada entre azulejos, que absorbe manchas si no está sellada. La Universidad de Florida recomienda la mopa de cuerda de algodón como herramienta estándar para pisos de vinil, siempre con enjuague posterior en agua limpia para retirar el detergente. El riesgo principal en vinil no es la cantidad de agua, sino el tiempo que permanece sobre las costuras entre piezas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, que aplica protocolos de la Secretaría de Salud, recomienda usar tres trapos o jergas separadas: uno para lavado con agua jabonosa, otro para enjuague y otro para desinfección con solución clorada. El orden de los pasos importa tanto como el material elegido.

Un detalle que muchos pasan por alto: reutilizar un trapo sin lavarlo entre pasadas puede aumentar la contaminación del piso en lugar de reducirla. Un estudio de PMC realizado en instalaciones para animales de laboratorio encontró que los trapeadores de algodón reutilizados con desinfectante, sin lavado intermedio, incrementan la carga bacteriana en la superficie. La microfibra de un solo uso resultó efectiva en ese contexto, pero el factor determinante en todos los casos fue el protocolo de lavado entre cada uso.

Sobre el mantenimiento de la microfibra, la Asociación para la Industria de la Limpieza advierte que los suavizantes de telas dañan su rendimiento: los residuos químicos quedan atrapados en los poros de la fibra e impiden que funcione correctamente. Debe lavarse por separado, sin mezclarla con prendas que desprendan pelusa, y sin usar cloro ni amoniaco.

El agua fría o tibia es suficiente para la limpieza regular. Un trapo de algodón típico aguanta unos 100 lavados antes de comenzar a deteriorarse, mientras que algunos productos de microfibra resisten 500 lavados o más.