Este es el árbol ideal para tu hogar: no levanta el piso, da frutos en verano y es hermoso

Este árbol , que se caracteriza por su belleza y resistencia, es el ideal para el hogar . Y se puede mantener tanto en macetas así como en canteros.

Este es el árbol ideal en tu hogar: no levanta el piso, da frutos en verano y es hermoso

Los especialistas en jardinería sostienen que, a la hora de diseñar un jardín lindo y que se vea vistoso todo el año, primeramente se deberá definir en dónde estará ubicado el cantero, puesto que en base a las características del espacio podremos elegir las plantas o los árboles adecuados. Pero, al momento de pensar en un árbol para el hogar, ¿cuál es el mejor? ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta?

El árbol que elijamos para nuestro hogar deberá cumplir con determinadas condiciones. ¿Algunas de ellas? Principalmente que no levante el piso de nuestra casa; que sea resistente a una sequía o bien que de sus frutos en verano.

El árbol ideal para el hogar es el ciruelo , especie dotada de una gran belleza y resistencia, que no configura ningún peligro para los pisos o estructuras de nuestra casa.

Cabe resaltar que el ciruelo es una especie que puede alcanzar un máximo de cuatro o cinco metros de altura cuando se la cultiva en espacios pequeños. Y es por ello que esta característica la transforma en una de las mejores opciones para plantar en el jardín o en macetas grandes o jardineras.

Lo cierto es que el ciruelo es un árbol muy popular de jardín debido a su muy temprana floración. De esta especie, se desarrollaron numerosos cultivos, muchos de ellos debido a su follaje púrpura y flores rosadas, como la denominada Prunus cerasifera Pissardii y Nigra. Estas formas de follaje púrpura también dan frutos de tonalidades oscuras, con las que se elaboran jaleas deliciosas e intensamente coloreadas.

Cuáles son los beneficios de tener un ciruelo en nuestro hogar

Entre algunos de los beneficios de tener un ciruelo en nuestro hogar, podemos mencionar a los siguientes:

Es una gran opción para patios chicos debido a su porte compacto de hasta cinco metros y sus raíces poco invasivas.

El ciruelo se desarrolla con un sistema radicular poco invasivo (a diferencia de otras especies frutales).

se desarrolla con un sistema radicular poco invasivo (a diferencia de otras especies frutales). Como el ciruelo no precisa un anclaje agresivo bajo la superficie, no levanta el piso ni amenaza las construcciones cercanas. También protege las áreas con revestimientos delicados.

no precisa un anclaje agresivo bajo la superficie, no levanta el piso ni amenaza las construcciones cercanas. También protege las áreas con revestimientos delicados. Capacidad de adaptación: el ciruelo posee tolerancia a la sequía. Los expertos en jardinería sugieren un riego moderado durante las épocas secas.

posee tolerancia a la sequía. Los expertos en jardinería sugieren un riego moderado durante las épocas secas. Produce fruta con menor disponibilidad de agua, progresando en diversos suelos que cuenten con buen drenaje.

En la primavera, el ciruelo da flores blancas o rosadas, auténtica atracción para insectos como abejas y mariposas, que contribuyen a impulsar la biodiversidad local.

da flores blancas o rosadas, auténtica atracción para insectos como abejas y mariposas, que contribuyen a impulsar la biodiversidad local. En verano, estas flores dan paso a ciruelas dulces y jugosas. Los expertos coinciden en señalar que, para lograr una cosecha abundante de estos frutos, sólo se precisa practicar un abono equilibrado al inicio de la temporada templada.

Otros árboles ideales para tener en casa

Amén del mencionado ciruelo, podemos enumerar otros árboles que son ideales para tener en nuestra casa: