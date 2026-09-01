Por qué el papel higiénico ya no se usa en algunos países: esta alternativa surgió en Asia y es tendencia 2026 para los baños

¿Es posible decirle adiós al papel higiénico ? Según esta tendencia , sí. ¿En qué consiste y por qué es cada vez más empleada esta alternativa ?

Por qué el papel higiénico ya no se usa en algunos países

Recientemente, en Asia surgió una alternativa al uso del papel higiénico que ya es tendencia en 2026. ¿De qué se trata?

Un dato clave a considerar: según lo afirmó Trisha Pasricha, gastroenteróloga de la Escuela de Medicina de Harvard, al menos 40.000 bacterias podrían estar recorriendo nuestra mano cada vez que empleamos el papel higiénico en el baño.

Los washlets o inodoros inteligentes , que vienen provistos con bidet integrado, son una alternativa para evitar el uso del papel higiénico . Estos artefactos sanitarios, que surgieron en Asia -más precisamente en Japón-, ya son tendencia en 2026.

Al menos 40.000 bacterias podrían estar recorriendo nuestra mano cada vez que empleamos el papel higiénico en el baño.

Según lo describen los fabricantes, un inodoro inteligente (también llamado inodoro con bidet y popularmente “inodoro japones”) integra lavado con agua templada, secado con aire, asiento calefaccionado y automatizaciones que elevan la higiene y el confort.

Entre algunas de las funciones de los inodoros inteligentes se destacan chorros de agua direccionales, control de temperatura y presión y sistemas de autolimpieza. Además de representar una opción más cómoda que el tradicional papel higiénico, también reduce el impacto en el medioambiente.

Entre algunos de los beneficios del uso del inodoro inteligente, los fabricantes de este artefacto mencionan a los siguientes:

Higiene y salud: se emplea menos papel higiénico , proporciona una limpieza profunda y provee opciones personalizadas (femenino/posterior, masaje, oscilante).

, proporciona una limpieza profunda y provee opciones personalizadas (femenino/posterior, masaje, oscilante). Confort total: calefacción del asiento, luz nocturna, cierre silencioso y apertura/cierre manual de tapa.

Eficiencia y ahorro: descarga optimizada y modos de ahorro de energía.

Accesibilidad: uso cómodo con sensor de asiento, sensor de pie, botón lateral o control remoto.

¿Cómo son y cuánto cuestan en la Argentina los inodoros inteligentes?

Como parte del equipamiento sanitario de un baño, los inodoros inteligentes combinan diseño, electrónica y automatización para ofrecer una experiencia distinta a la del inodoro tradicional. Como se mencionó más arriba, una de sus funciones más destacadas es el lavado por agua tras la evacuación, con controles que permiten ajustar la posición, intensidad y temperatura del chorro.

Los washlets o inodoros inteligentes, que vienen provistos con bidet integrado, son una alternativa para evitar el uso del papel higiénico.

Por otra parte, muchos modelos incorporan además secadores de aire, desodorización, sensores de presencia y funciones de autolimpieza tanto para la boquilla como para la taza. Existen desde versiones básicas, más asequibles, hasta equipos premium con numerosas personalizaciones y conectividad inteligente.

En distintas plataformas de tiendas en línea, los modelos más económicos de inodoros inteligentes parten desde los $680.000, sin contar la instalación, y los modelos más sofisticados pueden alcanzar un precio que ronda los 2.500.000 de pesos (tampoco incluyen el costo de la instalación).