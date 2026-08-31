Pasqualini inauguró una nueva obra de pavimento en el centro este

Es la pavimentación de 500 metros en la calle Mazzoni, entre Tierra del Fuego y Linares. La obra tuvo una inversión municipal de 1.600 millones de pesos.

La Municipalidad de Neuquén inauguró este lunes la pavimentación de la calle Mazzoni, una intervención que incluyó nuevos sectores de estacionamiento, obras pluviales, veredas, rampas y puentes. La obra, ubicada entre Tierra del Fuego y Linares, demandó una inversión de 1.600 millones de pesos y contempla un nuevo espacio recreativo que estará listo en 20 días.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que los trabajos permitieron recuperar y transformar un sector que se encontraba relegado dentro del entramado urbano: “Hoy la calle Mazzoni ha quedado en el microcentro de la ciudad. Es un lugar que con toda esta infraestructura cambia la calidad de vida de quienes viven en el sector y de quienes lo transitan”, expresó.

Pasqualini detalló que la obra demandó una inversión de 1.600 millones de pesos, financiada íntegramente con presupuesto municipal y el superávit. “Estamos llegando con las obras que la ciudad necesita y que le cambian la calidad de vida a los vecinos”, afirmó.

En este sentido, precisó que los trabajos incluyeron 500 metros de asfalto, veredas, rampas y puentes, además de la planificación del entubamiento del canal. La funcionaria también destacó la construcción del nuevo espacio de recreación, que estará habilitado dentro de aproximadamente 20 días.

La funcionaria remarcó que la intervención forma parte de un plan de obras que acompaña el crecimiento de Neuquén y agregó que “la ciudad está creciendo muchísimo, necesita mucha obra, infraestructura y estamos con este presupuesto y sin endeudamiento donde la ciudad necesita”.

En relación con la transformación del sector, explicó que la ejecución de infraestructura también permite recuperar espacios que anteriormente presentaban situaciones de ocupación o eran utilizados por personas en situación de calle y resaltó que esto permitirá brindar más seguridad: “Era un sector de la ciudad que estaba como olvidado y que lo pusimos rápidamente en función a lo que los vecinos pedían, lo pusimos en valor”, afirmó

Una obra para la ciudad

La ejecución contempla también obras complementarias como puentes que permiten el cruce hacia la margen sur. Pasqualini anticipó que en los próximos días quedará finalizada la intervención sobre calle Linares, donde se construye un nuevo espacio recreativo con juegos, pérgola y sectores destinados al encuentro de los vecinos.

Por último, el ministro Jefe de Gabinete, José Ousset, felicitó al equipo municipal por el trabajo realizado y destacó el crecimiento que atraviesa Neuquén: “Tenemos una ciudad que genera expectativas, pero no debemos naturalizar lo que sucede en la ciudad y en la provincia. Esto no ocurre en ningún otro lugar del país”, resaltó.

En este sentido, agregó que “lo que solicitan los vecinos demuestra que hay expectativa y credibilidad, y que existe una ciudad que invierte donde tiene que invertir. Tenemos una ciudad y una provincia que crecen mucho constantemente”, concluyó Ousset.

La transformación no ocurrirá sólo en la traza, sino que también en el costado. Habrá bancos, pérgolas, juegos y una vereda de hormigón peinado, de un metro y medio, para caminar este espacio verde que está llamado a ser un nuevo punto de atracción de la ciudad.

Habrá rampas, luces LED, pasarelas metálicas. Un tótem solar para el mate. Detalles que, juntos, arman otra escena: la de un lugar que empieza a ser habitado. La forestación se completará con especies arbóreas y arbustivas de bajo mantenimiento, consolidando un entorno más amigable y sostenible.