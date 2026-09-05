Una de las empresas que opera en Vaca Muerta no participará en proyectos de Islas Malvinas

Se trata de una de las compañías petroleras más grandes del mundo. La decisión surgió luego de la cadena nacional de Milei.

El Gobierno nacional ya abrió un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas.

SLB , una de las principales empresas de servicios petroleros del mundo y con una importante presencia en Vaca Muerta , anunció que no participará en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes. La definición fue comunicada este sábado, luego de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei en cadena nacional días atrás.

La compañía, anteriormente conocida como Schlumberger, explicó que su decisión responde a las disposiciones establecidas por el Decreto 868/2026, publicado por el Poder Ejecutivo Nacional . La normativa agiliza la aplicación de sanciones contra empresas y personas involucradas en la exploración o explotación de recursos en la plataforma continental argentina sin autorización del país.

“SLB, en atención a lo establecido por el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas , así como en los espacios marítimos circundantes”, señaló Schlumberger Argentina S.A. mediante un comunicado.

La empresa agregó: “En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”. La empresa agregó: “En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.

SLB priorizó sus operaciones en Vaca Muerta

La decisión adquiere relevancia debido a la fuerte presencia que mantiene SLB en Vaca Muerta, donde participa en diferentes iniciativas vinculadas con la perforación, la estimulación de pozos y el desarrollo de infraestructura para el transporte de hidrocarburos.

El 17 de marzo de 2026, SLB e YPF anunciaron un acuerdo para incorporar a la compañía al Instituto Vaca Muerta, una iniciativa destinada a capacitar trabajadores para desempeñarse en operaciones no convencionales. El convenio fue difundido después de una visita del director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, y del presidente de YPF, Horacio Marín, al yacimiento Loma Campana.

En aquella oportunidad, las empresas destacaron la importancia del “talento, tecnología y colaboración” para impulsar el desarrollo de los recursos no convencionales de la formación neuquina.

Además, en junio de 2024, SLB había comunicado la continuidad y ampliación de sus tareas junto a Vista Energy, mediante un contrato de completación integrada no convencional. La compañía también realizó trabajos de estimulación y perforación, además de participar en contratos relacionados con la infraestructura gasífera de Vaca Muerta.

El impacto sobre el proyecto petrolero Sea Lion

Al igual que Halliburton y otras grandes compañías de servicios petroleros con operaciones en la Argentina, SLB se mantuvo al margen del proyecto Sea Lion, impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65 %, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35 % restante.

Ambas compañías aseguraron que las sanciones anunciadas por el Gobierno argentino no modificarán el cronograma previsto y ratificaron que continuarán con el desarrollo del proyecto en las aguas próximas a las Islas Malvinas.

Sin embargo, la decisión de SLB podría representar una dificultad para la iniciativa. Juan Carlos Glorioso, petrofísico argentino que trabajó en YPF y Maxus, consideró que las medidas adoptadas por la Argentina podrían, “sin dudas, actuar de freno para el proyecto Sea Lion”.

“No será fácil para el operador Navitas conseguir empresas de servicios líderes y que no operen en Argentina. Y las empresas que quedan les pueden significar un riesgo técnico para la operación offshore”, explicó el especialista en declaraciones a Infobae.

El Gobierno nacional ya abrió un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas por su presunta participación en actividades petroleras en Malvinas.

Las autoridades buscarán determinar si existieron incumplimientos a la Ley 26.659 e incluirán en las actuaciones a accionistas y prestadores de servicios.

Qué establece el Decreto 868/2026

El decreto amplía y agiliza la aplicación de la Ley 26.659. La legislación prohíbe que las personas o compañías que desarrollan actividades en la Argentina participen directa o indirectamente en explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas dentro de la plataforma continental.

Las restricciones también alcanzan determinadas operaciones financieras, logísticas, técnicas, comerciales y de consultoría. Este esquema puede condicionar especialmente a los proveedores internacionales que mantienen negocios importantes en el país y, al mismo tiempo, podrían ser convocados para intervenir en proyectos próximos a Malvinas.