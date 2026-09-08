Nuevo radar en la Ruta 237 en Neuquén: cuándo comienza a funcionar y cuánto costarán las multas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial autorizó el funcionamiento de los dispositivos. Desde el municipio brindaron detalles del sistema.

La llegada de un nuevo radar a la provincia de Neuquén ya es inminente. Luego de recibir la homologación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el municipio de Piedra del Águila brindó detalles sobre cómo y cuándo comenzarán a funcionar los dispositivos en la Ruta 237 .

El sistema permitirá controlar la velocidad de los vehículos que atraviesan la localidad, mientras que un segundo aparato detectará otras infracciones.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 262/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial , firmada el 21 de agosto por el director ejecutivo del organismo. La resolución respondió a un pedido realizado por el propio municipio de Piedra del Águila ante los riesgos que genera el tránsito sobre la Ruta 237 .

En diálogo con Canal 7, el intendente de la ciudad, Julio Hernández, confirmó que recibieron la autorización. “Recibimos la noticia tan esperada de la habilitación por parte de la Agencia Nacional de los equipos, tanto radares como de fotomultas”, explicó.

Los radares en la Ruta 7 en El Chañar se habían dado de baja el 10 de diciembre del 2023 por errores de la empresa Fluxa SA.

Cuándo comenzarán a funcionar los dispositivos

Aunque la homologación ya fue otorgada, el radar todavía no comenzó a labrar infracciones. Según explicó Hernández, actualmente avanzan con diferentes procedimientos técnicos y administrativos necesarios para poner en marcha el sistema.

“Lo más probable es que pase en aproximadamente una semana, 10 días como mucho”, indicó el intendente. Entre las tareas pendientes mencionó la cartelería, las habilitaciones específicas y las pasarelas para realizar los pagos.

El Municipio ya comenzó a trabajar en la colocación de cartelería vertical y la ANSV debe comunicar la habilitación a los organismos con competencia en la zona. Una vez completados esos procedimientos, los dispositivos estarán en condiciones de comenzar a registrar infracciones.

Dónde estarán ubicados y qué infracciones controlarán

La autorización nacional comprende dos equipos ubicados a poco más de un kilómetro de distancia entre sí. Uno es un cinemómetro SYSTECO, modelo DIGIMAX 4.0, que estará instalado de manera fija en el kilómetro 1446,5 de la Ruta 237 y podrá controlar ambos sentidos de circulación. El intendente explicó que el radar de velocidad estará ubicado en la salida sur de Piedra del Águila, en dirección a Bariloche, prácticamente en la última cuadra de la localidad.

El segundo dispositivo es un detector marca Fluxa, modelo WF-1100, destinado a registrar adelantamientos indebidos y el incumplimiento del uso obligatorio de luces bajas. Estará ubicado en el kilómetro 1445,3, en la zona media de Piedra del Águila, entre la estación de servicio Axion y la Escuela 10.

Los radares están suspendidos en Neuquén, pero sólo en rutas provinciales.

También tendrá alcance sobre ambos sentidos. Hernández explicó que allí existe una extensa recta que puede llevar a algunos conductores a realizar maniobras indebidas pese a encontrarse dentro de una zona urbana.

Un pedido de los propios vecinos

La decisión de incorporar los equipos surgió, según el intendente, por un reclamo de los propios vecinos. La Ruta 237 atraviesa el centro de Piedra del Águila y a sus márgenes existen escuelas, espacios deportivos y sectores con una importante circulación de peatones.

“Hay mucha gente a la orilla de la ruta siempre para un lado y para el otro, lo cual genera un riesgo importante”, sostuvo Hernández.

El objetivo, aseguró, no es únicamente sancionar. “Que sea más que nada una sola multa. El objetivo no es solamente una multa, sino también poder hacer un llamado de atención y una concientización”, afirmó.

De cuánto serán las multas

Hernández adelantó cómo funcionará el procedimiento cuando los dispositivos detecten una infracción. Una vez registrada la imagen, operarios deberán verificar su calidad y validar la información antes de que la notificación sea enviada al domicilio correspondiente a la patente del vehículo.

El infractor tendrá posteriormente la posibilidad de realizar el pago voluntario o presentar un reclamo, con las vías de contacto correspondientes incluidas en la notificación.

Los montos serán determinados mediante la unidad tributaria establecida por ordenanza municipal y dependerán de la gravedad de cada infracción. De acuerdo con lo explicado por Hernández, las sanciones tendrán una escala amplia.

Como ejemplo, indicó que una infracción por circular a unos 70 km/h en una zona donde la máxima es de 60 km/h podría rondar entre los $100.000 y $120.000. El monto definitivo será establecido de acuerdo con las características de cada falta y deberá intervenir el Tribunal de Faltas de la localidad.

La homologación otorgada por la ANSV también establece obligaciones para mantener vigente la autorización. Entre ellas, Piedra del Águila deberá acreditar las gestiones para instalar la cartelería correspondiente, informar quiénes serán los responsables administrativos del control de los registros y presentar los certificados periódicos de verificación de los dispositivos.