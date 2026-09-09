Cómo evitar la aparición de ratas en el jardín: los consejos para ahuyentarlas sin trampas y con plantas

La comida, el agua y los refugios pueden atraer roedores a jardines y terrazas. Qué medidas tomar y qué plantas ayudan a mantenerlos alejados.

Cuáles son las plantas que sirven para auyentar a las ratas.

Con la llegada del verano, los espacios exteriores se convierten en lugares habituales para reuniones y actividades al aire libre . Sin embargo, la mayor presencia de insectos y pequeños animales también puede generar molestias. Entre ellos, ratas y ratones pueden aparecer en jardines, terrazas y zonas verdes en busca de alimento, agua y refugio.

Aunque estos roedores suelen acercarse más a las viviendas durante los meses fríos en busca de refugio, también pueden estar presentes durante las estaciones cálidas, especialmente cuando encuentran comida disponible en el exterior.

Las bolsas de basura abiertas, el compost, la fruta caída de los árboles y los alimentos para mascotas pueden convertirse en fuentes de alimento. A esto se suman lugares que funcionan como refugio, como vegetación demasiado densa, madera acumulada, cobertizos y otros espacios poco transitados.

Por este motivo, una de las principales recomendaciones para prevenir su aparición es eliminar las fuentes de alimento y reducir los posibles escondites.

Limpieza y revisión del jardín

Una medida sencilla consiste en utilizar tachos de basura con tapa y evitar dejar bolsas directamente en el jardín. Después de comer al aire libre, también es importante recoger los restos de comida y llevar al interior los recipientes utilizados para alimentar a las mascotas.

La limpieza periódica del jardín también ayuda a reducir las posibilidades de que los roedores se instalen. Se recomienda retirar frutas caídas, restos orgánicos y acumulaciones de materiales, además de podar la vegetación cuando sea necesario.

La organización Denver Urban Gardens (DUG), que trabaja con huertos comunitarios, aconseja inspeccionar regularmente el perímetro del jardín. La revisión debe prestar atención a agujeros, excrementos, plantas mordidas y caminos desgastados que puedan indicar el paso de ratas o ratones.

Según sus recomendaciones, estas inspecciones pueden realizarse un par de veces por semana para comprobar si continúa habiendo actividad de roedores.

Plantas y olores para ahuyentarlas

Para quienes prefieren evitar las trampas tradicionales, existen alternativas basadas en olores que pueden ayudar a mantener alejadas a las ratas.

Entre las opciones mencionadas por especialistas de DUG se encuentran la menta, la lavanda y el ajo, que pueden cultivarse alrededor del perímetro del jardín debido a que sus aromas resultan desagradables para estos animales.

Otra alternativa consiste en utilizar aceite esencial de abeto balsámico aplicado sobre materiales como el serrín y colocarlo en las zonas donde se detecte actividad de roedores. La recomendación es esperar alrededor de una semana y, una vez que los animales se hayan retirado, cerrar los posibles accesos.

También se mencionan trapos con amoníaco para determinados espacios, aunque su utilización requiere especial precaución debido a que se trata de una sustancia irritante y potencialmente peligrosa para personas y mascotas.

En todos los casos, la prevención sigue siendo la medida principal: eliminar alimentos accesibles, mantener limpio el jardín, reducir los lugares donde puedan refugiarse y cerrar posibles entradas disminuye las probabilidades de que las ratas se instalen.