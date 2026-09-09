El motivo por el que tus aparatos dejan de encender no siempre es la falta de energía. Descubrí cómo este simple objeto escolar puede salvar tus dispositivos,

Por qué frotar una goma de borrar puede revivir las pilas que parecen agotadas

Antes de tirar unas pilas que parecen agotadas, vale la pena probar un truco que tiene respaldo científico y que aparece mencionado en los manuales de servicio de marcas como Energizer, Duracell, Canon y Nikon: frotar una goma de borrar sobre los polos metálicos de las baterías AA y AAA.

No se trata de magia ni de mito sin fundamento, sino de un principio físico muy concreto que puede marcar la diferencia entre un dispositivo que no enciende y uno que funciona perfectamente.

El problema que resuelve este truco se llama falso contacto . Con el uso cotidiano, los bornes metálicos de las pilas acumulan una capa invisible de grasa de las manos, suciedad y microoxidación que actúa como barrera aislante. Esa capa aumenta la resistencia eléctrica e impide que la corriente pase de manera óptima hacia el compartimento del dispositivo.

El resultado es un aparato que no enciende o que funciona de manera intermitente, aunque las pilas todavía tengan carga química disponible.

La goma de borrar actúa como un abrasivo suave que elimina esa capa sin dañar el recubrimiento metálico de las terminales. A diferencia de una lija, una lima o lana de acero, el caucho o vinilo de la goma remueve el óxido superficial sin rayar ni desgastar el delicado acabado de níquel o cobre.

Según coinciden técnicos e ingenieros certificados por organismos como CompTIA y el IEEE, ese es el diferencial clave: la agresividad justa para limpiar sin deteriorar.

Cómo aplicar el truco paso a paso y qué hay que evitar

El procedimiento es simple, pero requiere un detalle final que muchos omiten y que puede arruinar el resultado. Primero, tomá una goma de borrar limpia y frotá con firmeza, pero suavemente, los bornes positivo y negativo de la pila hasta que el metal brille. Hacé lo mismo con los muelles y resortes del compartimento del dispositivo, que también acumulan suciedad y óxido.

El paso crítico llega después: retirá meticulosamente todos los residuos y virutas de goma con un paño seco o un hisopo con alcohol isopropílico. Si quedan partículas abrasivas dentro del dispositivo, pueden generar nuevos problemas de contacto o dañar componentes internos. Este paso es tan importante como la limpieza en sí.

Una aclaración necesaria para evitar expectativas equivocadas: frotar la goma no regenera la composición química interna de la batería ni le devuelve energía que ya consumió. Lo que sí hace es permitir que la pila entregue hasta la última gota de carga disponible que antes quedaba bloqueada por el aislamiento de la suciedad.

En términos prácticos, esto puede significar que un dispositivo que parecía necesitar pilas nuevas funcione perfectamente por más tiempo con las mismas baterías.

El mismo principio aplica para pilas recargables que presentan fallas al cargar en estaciones o cargadores: en muchos casos, el problema no está en la batería, sino en los bornes sucios que impiden el paso de corriente durante la carga. Un par de pasadas de goma sobre los contactos puede resolver el inconveniente sin necesidad de reemplazar nada.

Se trata de uno de esos trucos que, una vez conocido, cambia la manera de resolver un problema cotidiano que hasta entonces parecía no tener solución más allá de comprar pilas nuevas.