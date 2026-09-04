Vuelve el frío: advierten temperaturas de hasta 6°C bajo cero y heladas fuertes

Los especialistas alertan que una ola de frío se intensificará durante el fin de semana, acompañado de vientos fuertes. Cuáles serán las zonas más afectadas.

El frío antártico avanzará durante el fin de semana y dejará mínimas bajo cero en varias localidades.

El frío volverá a hacerse sentir con fuerza en la Patagonia durante el fin de semana. Una masa de aire antártico avanzará sobre buena parte de la región y extenderá las heladas. Pero además se alertan por muy bajas temperaturas.

Expertos indicaron que el cambio comenzará a notarse este viernes, acompañado por viento intenso en distintos sectores patagónicos.

La circulación del sur favorecerá el ingreso de aire cada vez más frío y abrirá paso a un fin de semana con temperaturas propias del invierno, pese a que septiembre ya comenzó.

Jornadas marcadas por fuertes vientos

Antes de que el frío se instale definitivamente, el viento será uno de los fenómenos más importantes. En algunos sectores los vientos registrarán ráfagas que superarán los 90 km/h.

Además, podrían producirse chaparrones de lluvia y nieve en diferentes puntos de Santa Cruz, Chubut y las áreas cordilleranas del norte de la Patagonia.

Tormentas, nieve, viento y Zonda: las alertas del SMN para este jueves en distintas zonas del país.

Pero uno de los fenómenos más importantes del viernes será el viento intenso y la muy baja sensación térmica. Puerto Deseado podrá registrar ráfagas cercanas a 90 km/h, mientras en Comodoro Rivadavia podrán superar los 75 km/h.

También habrá períodos muy ventosos sobre el centro y este de Río Negro, con ráfagas próximas a 55 km/h en Viedma. Hacia la noche, la presión comenzará a aumentar rápidamente desde el sur.

Un sábado con temperaturas bajo cero

Según un informe publicado por Meteored, el sábado se instalará un potente sistema de alta presión se instalará sobre la Patagonia, y esto permitirá una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas y una disminución de las precipitaciones, aunque también favorecerá un fuerte enfriamiento durante la noche y las primeras horas de la mañana.

El sábado 5 el aire antártico ya habrá cubierto prácticamente toda la Patagonia y continuará avanzando hacia el centro de Argentina. Las heladas más intensas se concentrarán en la cordillera y la meseta.

El frío se hará sentir con intensas. Esquel podrá registrar mínimas inferiores a 6 °C bajo cero, mientras en Bariloche y la Línea Sur de Río Negro las temperaturas podrán rondar los 4 °C bajo cero o incluso descender algo más en sectores favorables.

El Alto Valle también comenzará a sentir con mayor intensidad el ingreso frío, mientras las máximas apenas alcanzarán unos 9 °C en Neuquén y 4 °C en Zapala.

Neuquén también quedará alcanzada por el descenso térmico. En la capital provincial, la máxima del sábado rondaría apenas los 9 grados, y en Zapala podría no superar los 4 grados.

Las heladas llegarán el domingo

Los especialistas señalan que durante el domingo 6, la masa de aire frío seguirá dominando toda la región y extendiéndose hacia otras zonas del país. Las condiciones darán paso a heladas intensas y extendidas durante las primeras horas del día.

Pronostican días con nieve, ráfagas lluvias y aguanieve en la Patagonia.

Se esperan heladas en la zona del alto valle y valle medio del río Negro en un momento de alto riesgo fenológico para parte de la producción. Situación similar podrá observarse sobre el valle del río Chubut.

Las temperaturas volverán a caer hasta valores próximos a 5 o 6 °C bajo cero en Esquel, mientras la Línea Sur de Río Negro tendrá otra mañana con heladas fuertes. Bariloche seguirá muy frío, con una máxima de apenas unos 3 °C.

Incluso el Alto Valle podrá registrar mínimas del orden de 2 a 3 °C bajo cero, aunque durante la tarde las temperaturas se recuperarán hasta valores cercanos a 11 °C.