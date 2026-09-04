Pronostican fuertes vientos de más de 90 km/h en la Patagonia: alerta del SMN

Se indicó que el temporal de viento será intenso, acompañado de bajas temperaturas.

Pronostican vientos de más de 90 km/h en la Patagonia: alerta del SMN.

La inestabilidad climática sigue siendo una constante en varias zonas del país, y ya en la cuenta regresiva hacia la Primavera se espera un brusco descenso de la temperatura que además estará acompañado de un intenso fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta de nivel amarillo por intensos vientos que afectará a varios sectores de la Patagonia.

La advertencia rige para este viernes 4 de septiembre . Y se indicó que es posible que este fenómeno meteorológico tenga capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Pronostican fuertes vientos: cuáles serán las zonas más afectadas

El organismo nacional emitió en las últimas horas una alerta amarillo por intensos vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Este temporal de viento alcanzará a las provincias de Chubut y Santa Cruz durante este viernes.

Recomendaciones por la alerta

En ese contexto, el SMN brindó una serie de recaudos para tener en cuento ante la presencia de las fuertes ráfagas.

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

La Patagonia se congela por la llegada del aire antártico

Se advierte que los próximos días podrían tener un cambio brusco y nuevamente el frío se haría sentir con gran intensidad en varias regiones del país.

Los experto advierten que un sistema de baja presión avanzará desde el centro de la región hacia la costa de Chubut y luego se desplazará sobre el océano Atlántico. Si bien no se tratará de una baja particularmente profunda, favorecerá el ingreso de un frente frío sobre el norte patagónico.

Al mismo tiempo, un segundo frente comenzará a avanzar desde latitudes antárticas hacia el extremo sur. La interacción entre ambos sistemas aumentará el gradiente de presión, provocando vientos fuertes con ráfagas que superarían los 70 km/h en el extremo sur de Santa Cruz, además de sectores del centro y norte de Tierra del Fuego.

Según precisaron, más al sur, la ciudad de Ushuaia tendrá lluvias y nevadas, con una temperatura máxima cercana a 2 °C.

Durante este viernes 4 de septiembre el aire frío habrá avanzado sobre gran parte de la región y el descenso de las temperaturas comenzará a hacerse mucho más notorio. Este enfriamiento será la antesala de un fin de semana todavía más frío, mientras la circulación del sur y sudeste continuará dominando amplios sectores patagónicos.

Podrán aparecer chaparrones de nieve sobre sectores elevados de la estepa de Santa Cruz, mientras en la costa predominarán lluvias y precipitaciones mixtas. También habrá chaparrones sobre la costa de Chubut y Río Negro.

En Esquel, las lluvias podrán transformarse en nieve entre la tarde y la noche, mientras en sectores altos de la Línea Sur rionegrina tampoco se descartan nevadas aisladas.