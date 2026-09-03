Operativo conjunto de la provincia de Chubut y el Municipio de Esquel para retirar los desechos peligrosos y tierra contaminada. Aún no saben quién los tiró.

Desastre ambiental en la Ruta 40: "No podemos procesar este tipo de residuos".

Equipos de saneamiento de la provincia de Chubut y la Municipalidad de Esquel debieron disponer un operativo en la Ruta Nacional 40 para retirar más de mil filtros de aceite usados que fueron arrojados de manera clandestina junto al camino, a poca distancia del Aeropuerto Antonio Parodi, de la ciudad cordillerana.

Además de los filtros, las cuadrillas debieron retirar la tierra contaminada por el derrame de aceite. A la par de las tareas de saneamiento para resolver el desastre ambiental, se puso en marcha una investigación con el objetivo de intentar identificar a los responsables del descarte ilegal.

De las tareas de limpieza toma parte la Secretaría de Ambiente de Chubut junto con el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de Esquel, que acudió al lugar para brindar asistencia de emergencia.

Si bien la zona afectada se encuentra fuera de su jurisdicción, personal del GIRSU se sumó al operativo en busca de dar una solución rápida y evitar que el daño ecológico sea mayor.

No obstante, Mariana López Rey, gerenta del GIRSU, reconoció que el ente no puede trabajar con residuos contaminantes como los que fueron hallados. “No estamos habilitados para procesar este tipo de residuos”, explicó.

Limpieza en la Ruta 40 - Más de mil filtros de aceite cerca de Esquel.

López Rey indicó que el pedido de asistencia lo realizó el secretario de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de la provincia, Juan José Rivera, con el objetivo principal de despejar el área velozmente mientras los inspectores inician las pesquisas para identificar a los infractores.

"Se iniciará la investigación"

La limpieza de la ruta y los alrededores no solo implicó la recolección de los repuestos sino también remover una capa de suelo fuertemente impactada por los fluidos automotrices.

Todo este material contaminado fue trasladado a un sector especial de la planta de tratamiento de Esquel, de donde serán retirados por una empresa especializada en el manejo de estos desechos peligrosos, tal como marcan las normativas.

“Acá lo que estamos haciendo es el retiro de los filtros, después Provincia va a determinar la metodología de lo que van a llevar adelante, es mucha cantidad”, precisó López Rey.

La funcionaria admitió que hasta el momento no hay datos concretos que permitan saber el origen de los filtros desechados de manera clandestina.

“Es delicado afirmar algo, pueden provenir del municipio de Esquel, del municipio de Trevelin”, estimó. Añadió, acerca de esto, que “se iniciará la investigación por parte de provincia y se determinará” quién o quiénes fueron los responsables.

Talleres sin habilitación

López Rey reconoció el problema de los talleres mecánicos de Esquel, de los cuales muchos trabajan sin habilitación.

“Nos hemos reunido con los mecánicos habilitados, siempre que detectamos un (residuo) patológico o peligroso en la planta hacemos la denuncia”, resaltó.

“Esto que pasó con estos residuos es un delito -añadió-, hay que trabajarlo y lograr detectar quiénes están habilitados y quiénes no. Provincia inspecciona el registro de inscriptos y se debe trabajar en conjunto con las áreas de inspecciones ambientales (de Esquel y Trevelin) para determinar aquellos que no están inscriptos y generan residuos peligrosos”.