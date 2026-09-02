Se desempeña en el legislativo de Trelew desde 2006 y la mujer lo denuncia también por amenazas, apenas unas semanas después del otro episodio policial.

Trabaja en un Concejo Deliberante, lo detuvieron robando y ahora su vecina lo acusa de tirarle una molotov.

Un empleado de planta permanente del Concejo Deliberante de Trelew, una de las ciudades más importantes de Chubut , fue detenido luego de un aparente caso de agresiones ocurrido en el barrio Primera Junta.

Una vecina lo denunció por amenazas, el lanzamiento de una presunta bomba molotov contra su casa y posteriores advertencias de que iba a disparar contra su inmueble.

Lo sorprendente, además, es que el caso se da a menos de un mes de que el mismo empleado del legislativo local, identificado como Facundo Segura, fuera detenido en otro procedimiento policial, por el intento de robo a una casa.

Violencia vecinal

El último hecho ocurrió el lunes 31 de agosto. Según la denuncia, Segura mantenía un conflicto previo con la vecina y esa tarde habría comenzado a insultarla y amenazarla.

La situación escaló cuando, de acuerdo con el relato de la denunciante, el hombre habría arrojado una bomba molotov sobre el techo de la vivienda, lo que provocó un principio de incendio que pudo ser controlado por la mujer y su padre.

Mientras la víctima realizaba la denuncia en la dependencia policial, además, habría al menos intentado nujevos ataques a la vivienda vecina.

Tras la denuncia, la policía allanó al acusado en Trelew, Chubut.

Según informó el jefe de la Comisaría Tercera, la mujer manifestó que el presunto agresor le habría advertido que iba a balear su vivienda.

Ante este testimonio, los agentes regresaron al domicilio y encontraron vainas servidas en el patio, un hallazgo que derivó en una consigna policial y en el pedido de una orden de allanamiento.

Allanamiento, vainas servidas y un bidón de nafta

El procedimiento comenzó alrededor de las 22:30 de ese mismo lunes y duró hasta la madrugada del martes.

Los efectivos secuestraron un bidón de nafta, botellas de vidrio y varias vainas servidas, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Durante el operativo, Segura intentó escapar por techos y paredones de las casas aledañas, aunque finalmente fue localizado y reducido en el patio de una vivienda vecina.

El jefe de la Comisaría Tercera confirmó que existían denuncias previas vinculadas al conflicto entre Segura y su veciuno, por lo que esta situación no habría sido un hecho aislado.

El intento de robo de agosto de 2026

El primer episodio policial del empleado del Concejo se había producido el martes 4 de agosto, cuando la Policía intervino en una vivienda de calle Maipú tras un aviso por un presunto ingreso con fines de robo.

Al llegar los efectivos, la dueña les permitió el ingreso a su domicilio y vieron a dos hombres que escapaban por los techos hacia calle Paraná.

La persecución terminó con uno de ellos detenido cuando intentaba huir a bordo de un Citroën C4. Era Segura.

En el interior de la vivienda se constató el faltante de un teléfono celular y un juego de llaves, además de otros elementos que, según la información policial, estaban preparados dentro de bolsas de consorcio, listos para ser retirados.

La Policía consultó luego al Concejo Deliberante y confirmó que se trataba de Segura, quien al momento de ese procedimiento se encontraba con una licencia anual.

De planta permanente

Segura se desempeña como empleado de planta permanente del Concejo Deliberante, en el área de recepción de la Secretaría Administrativa.

Dos días después de su detención, la presidenta del cuerpo legislativo, explicó que lo sucedido la tomó totoamente por sorpresa.

"Realmente, me anoticié por los medios y con cierto estupor, porque es un empleado del Concejo Deliberante”, contó Claudia Solís.

La concejala se mostró señaló en ese momento que se iniciarían las actuaciones administrativas correspondientes, y aclaró que el episodio no representaba al conjunto de los trabajadores del Concejo.

Desde la comisaría que intervino en aquel primer hecho se indicó además que el hombre tendría antecedentes por otros episodios.

La nueva investigación en su contra

La investigación de la presunta agresión y amenazas a su vecina se concentra en determinar si las vainas encontradas corresponden a disparos realizados durante el episodio del 31 de agosto.

También, debern definir cuál fue la participación concreta de Segura en el hecho y qué relación tienen con el ataque los elementos secuestrados durante el allanamiento.

Por el momento, son solo acusaciones. Pero los indicios parecen complicar una vez más con la Justicia al denunciado.