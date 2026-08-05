Trabaja hace años en un Concejo Deliberante y lo sorprendieron robando en una casa

Es empleado de planta permanente desde 2006 y había pedido unos días de licencia. La policía lo detuvo tras una persecución. Un cómplice logró escapar.

Trabaja en un concejo deliberante y lo sorprendieron robando en una casa.

Un empleado de planta permanente del Concejo Deliberante de Trelew quedó detenido, acusado de entrar en una vivienda de esa ciudad de Chubut para robar .

El hecho ocurrió el martes 4 de agosto de 2026 a la mañana, cuando personal de la Comisaría Cuarta intervino tras un aviso del Comando Radioeléctrico por un presunto ingreso con fines de robo en una casa de la calle Maipú.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron autorizados por la dueña a ingresar al domicilio, donde advirtieron que dos hombres escapaban por los techos hacia la calle Paraná.

Durante la persecución, uno de ellos fue detenido cuando intentaba huir a bordo de un Citroën C4. Se trataba del empleado del Concejo.

En el interior de la vivienda, en tanto, los agentes comprobaron que faltaba un celular Samsung A4 y un juego de llaves.

Además, hallaron otros elementos que ya estaban preparados en bolsas de consorcio para ser retirados.

La llegada de los efectivos, aparentemente, sorprendió a los intrusos en plena tarea.

Unos 20 años en el Concejo Deliberante

Tras la detención, la Policía solicitó información al Concejo de Trelew para confirmar si el detenido pertenecía al organismo.

"Realmente, me anoticié ayer por los medios y con cierto estupor, porque es un empleado del Concejo Deliberante”, contó este miércoles 6 de agosto de 2026 la presidenta del legislativo de Trelew, Claudia Solís.

La policía halló varios elementos de valor listos para ser retirados de la casa en la que sorprendieron al empleado del Concejo Deliberante y a un presunto cómplice.

Según le informó a Canal 12, Segura ingresó a la planta permanente del organismo alrededor de 2006 y actualmente se desempeñaba en el área de recepción de la Secretaría Administrativa.

Se encontraba de licencia anual al momento del hecho y no asistió al Concejo ni el martes ni el miércoles.

“Estamos esperando todas las actuaciones que haga la Justicia y, mientras tanto, tomaremos las medidas administrativas correspondientes", explicó.

¿Con antecedentes penales?

Fuentes policiales de la Comisaría Cuarta señalaron a medios locales que que el detenido tendría antecedentes penales por otros episodios, aunque la información no fue confirmada oficialmente por el Concejo.

"Yo manejo el legajo del personal en lo que respecta a su desempeño dentro del Concejo. Después tengo entendido que existirían algunos antecedentes, pero los desconozco y no tengo documentación sobre eso", afirmó la titular del legislativo.

Por fuera de la actuacion de la Justicia, Solís confirmó que el legislativo ya avanza en las actuaciones administrativas, aunque aclaró que el proceso quedará supeditado a la información que remita el Ministerio Público Fiscal.

Claudia Solís, presidenta del Concejo Deliberante de Trelew.

La concejala precisó que el expediente se sustentará en la documentación que envíe la Justicia y en lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo que regula derechos y obligaciones del personal legislativo.

"Hasta que tengamos la notificación del Ministerio Público Fiscal, esos serán los fundamentos que agregaremos a la instrucción respectiva" del sumario administrativo, sostuvo.

“Una situación muy incómoda”

Solís reconoció la preocupación que generó el caso dentro de la institución y remarcó que el hecho afecta la imagen de un organismo que debe sostener principios de transparencia.

"Es una situación muy incómoda, más tratándose del cuerpo legislativo. El personal está muy comprometido con su trabajo y estos no son los valores que se deben pregonar en una sociedad", expresó.

La presidenta del cuerpo aseguró que la gestión continuará actuando con prudencia mientras avanza la investigación judicial.

"Hay que ser cautelosos y esperar qué determina la Justicia. Nosotros estaremos sujetos a esa situación y actuaremos conforme a lo que corresponda", concluyó.