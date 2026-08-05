La especie está en peligro de extinción. Quedan menos de 500 ejemplares y 15 están en cautiverio, como parte de un proyecto para recuperarlos.

El parque donde protegen a los últimos huemules de la Argentina celebró un nacimiento histórico

La Estación de Rehabilitación y Recría de Huemules del Parque Shoonem cumplió cuatro años de trabajo científico y conservación de la especie, considerada en peligro de extinción en la Argentina .

El símbolo de la celebración fue Chaura , la huemul que representa un hito histórico ya que es el primer nacimiento de segunda generación dentro del lugar que regentea la Fundación Temaikén , ubicado en la zona de los lagos Fontana y Plata , unos 80 kilómetros al oeste de la localidad de Alto Río Senguer , en la zona cordillerana de la provincia de Chubut .

Desde la Estación destacaron el nacimiento de Chaura , hija de Ñire y Werni , como un símbolo de los cuatro años de trabajo iniciados en agosto de 2022. Es la primera cría nacida de una hembra -Ñire- que, a su vez, había nacido en el espacio de conservación.

Chaura es, además, el huemul número 11 nacido desde que se inició el proyecto para recuperar una especie de la que, de acuerdo con estimaciones, quedan solo entre 350 y 500 ejemplares en la Argentina.

Primer huemul de segunda generación en la Estación de Cría del Parque Shoonem, en Chubut.

«Cada huemul que nace no es solamente un nuevo individuo, también representa una nueva oportunidad para aprender sobre una especie de la que aún conocemos muy poco. Ese conocimiento es el que permitirá desarrollar estrategias de conservación para recuperar poblaciones silvestres y contribuir a evitar su extinción, indicó la veterinaria Natalia Demergassi, co-directora del proyecto.

Chaura nació el 17 de diciembre de 2025. Su nombre remite a una especie de vegetación nativa de los bosques andino-patagónicos que forma parte de la dieta natural del huemul.

“Su desarrollo fue completamente normal desde el nacimiento y su estado de salud es óptimo, con un seguimiento permanente de su crecimiento, comportamiento e interacción con su madre”, explicó Demergassi.

El proyecto huemul en Chubut

La población actual de la estación del Parque Protegido Municipal Shoonem asciende a 15 individuos y se trata de la única bajo cuidado profesional en Argentina.

“Cada nacimiento aporta información científica inédita sobre una especie de la que todavía existe escaso conocimiento: su biología, reproducción, comportamiento y medicina”, detalló la veterinaria.

El huemul (Hippocamelus bisulcus), es una especie emblemática de los bosques andino-patagónicos que se encuentra en peligro de extinción.

En Argentina se estiman entre 350 y 500 individuos, distribuidos en pequeñas poblaciones aisladas. La Estación de Rehabilitación y Recría de Huemules representa una herramienta estratégica para su conservación, ya que combina investigación científica, medicina veterinaria, bienestar animal, reproducción bajo cuidado profesional y manejo adaptativo.

Cómo se trabaja en la Estación de Rehabilitación

Durante los cuatro años que lleva de trabajo, el equipo profundizó la observación del vínculo entre madres y crías desde el nacimiento, el desarrollo de la lactancia, las etapas de crecimiento y los comportamientos alimenticios.

Asimismo, se analizaron los comportamientos reproductivos, las interacciones sociales y aspectos cotidianos como la rumia, el descanso y el uso del ambiente.

Dei igual modo, se desarrollaron protocolos de medicina preventiva y monitoreo sanitario, con campañas periódicas de evaluación clínica, estudios y colocación de radiocollares que permiten conocer los movimientos, el uso del hábitat y el estado de salud de los animales.

El objetivo final del proyecto que se lleva a cabo en Chubut es la reintroducción de huemules en ambientes naturales para repoblarlos.

“Se trata de un proceso que requiere una planificación cuidadosa, que contempla la evaluación sanitaria y de comportamiento de los animales, la selección de áreas adecuadas y el monitoreo posterior a la liberación, con el fin de recuperar poblaciones silvestres viables”, contó Demergassi.