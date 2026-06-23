Irresponsable: ingresó a un sector prohibido del Parque Nacional Lanín fue infraccionado

La persona entró en un área restringida y fue notificada por Guardaparques. El sector permanece cerrada al público.

La sanción se aplicó por ingresar a un sector cerrado.

Una irresponsable y peligrosa situación ocurrió en los últimos días dentro del Parque Nacional Lanín cuando una persona ingresó de manera indebida a un sector cerrado y fue infraccionada por profesionales de Guardaparques Nacionale s.

De acuerdo a la información difundida por el organismo, la situación ocurrió en el sector cerrado de Queñi , donde actualmente se desarrollan tareas vinculadas a la conservación ambiental y la recuperación del hábitat del huemul.

El acceso al lugar se encuentra expresamente prohibido y debidamente señalizado. La restricción responde a las acciones operativas que se llevan adelante en el marco del Proyecto Huemul, una iniciativa destinada a la restauración de ecosistemas prioritarios para la protección de una de las especies más amenazadas de la Patagonia.

Desde el organismo recordaron que el incumplimiento de estas medidas constituye una infracción a la normativa vigente y puede afectar directamente el desarrollo de las tareas de conservación.

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Por qué está cerrado el sector de Queñi

Actualmente, en distintos puntos estratégicos de Queñi, se ejecuta una nueva etapa de trabajo enfocada en el control del jabalí europeo, una especie exótica invasora que genera un fuerte impacto sobre la flora y la fauna nativa.

Estas acciones forman parte de un plan de manejo ambiental orientado a mejorar las condiciones del hábitat del huemul (Hippocamelus bisulcus), declarado Monumento Natural Nacional y considerado una de las especies más vulnerables del país.

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Los especialistas explicaron que la presencia de especies invasoras altera el equilibrio ecológico y dificulta la recuperación de ambientes esenciales para la supervivencia de la fauna autóctona.

Acceso restringido en el Parque Nacional Lanín

Para garantizar el desarrollo de las tareas de conservación, el ingreso y tránsito de personas continúa prohibido en varios sectores del parque.

Las áreas alcanzadas por la restricción son:

Queñi

Pampa Caruin (Pucará)

Lago Venados

Cerro Acol

Desde el Parque Nacional Lanín remarcaron que las restricciones fueron comunicadas oportunamente y se encuentran señalizadas en los accesos correspondientes.

SMAndes_FedericoSoto Huemul Newenche por los barrios de sma _DSC5920 Federico Soto

El regreso del huemul después de casi 30 años

El Proyecto Huemul, impulsado de manera conjunta por el Parque Nacional Lanín y la Fundación Huilo Huilo, permitió avances significativos en la restauración ambiental del sector.

Uno de los hitos más importantes fue el registro de la presencia de huemules en el área de Queñi luego de casi tres décadas sin avistamientos confirmados en la zona.

Las autoridades señalaron que el control de especies exóticas invasoras constituye una herramienta clave para sostener la recuperación del ecosistema y consolidar el regreso de esta especie emblemática de la cordillera patagónica.

Por último, solicitaron a residentes y visitantes respetar las áreas cerradas y la señalización vigente, con el objetivo de colaborar con las acciones de conservación que se desarrollan en una de las zonas de mayor valor ecológico del Parque Nacional Lanín.