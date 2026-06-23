Impactante accidente en Alta Barda: se encandiló, chocó contra la pared del puente y terminó volcada

El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana. La conductora fue asistida por una ambulancia del SIEN.

Este martes alrededor de las 9 de la mañana ocurrió un accidente de tránsito en uno de los puentes que une a los barrios Alta Barda y Copol . Una mujer se encandiló con el sol de frente, terminó chocando una pared y producto de la colisión sufrió un gran vuelco .

La protagonista fue una conductora de un Volkswagen Suran gris que alegó que perdió momentáneamente la visión producto del encadilamiento por el sol, un elemento común cuando en las mañanas asoma por encima del caserío y los árboles.

Respecto a la dinámica, según lo relevado la mujer circulaba hacia Alta Barda por el puente cuando terminó estrellándose contra la pared del costado, una especie de baranda de hormigón que separa la peatonal de la calle principal. Al golpear la pared luego volcó quedando lateralizado del lado de la conducción.

vuelco accidente de transito alta barda

Afortunadamente, según relató el móvil de LU5 justo pasaba por el lugar una ambulancia del SIEN que la asistió por las raspaduras que sufrió debido a la rotura de los vidrios.

Luego, al acudir los efectivos policiales la conductora volvió a colocarse al volante y con ayuda de los efectivos policiales que hicieron el esfuerzo de manual lograron enderezarlo y sacarlo de la pared donde había quedado encajado.

Luego, debieron esperar a un remolque porque la carrocería, dirección y las ruedas se rompieron en el impacto.

Perdió el control del auto, sufrió un vuelco y fue trasladada al hospital

Una vez más, las rutas de la provincia de Neuquén fueron escenario de un impresionante accidente. En esta ocasión, la conductora de un vehículo perdió el control, protagonizó un siniestro vial y debió ser trasladada al centro de salud local.

El hecho ocurrió este viernes por la noche y demandó el trabajo en conjunto de la Policía, el cuerpo de Bomberos Voluntarios y personal de Salud. La intervención se desarrolló alrededor de las 20:08, sobre la Ruta 20, a unos 16 kilómetros de la localidad de Plaza Huincul.

Por causas que se intentan establecer, la mujer, que circulaba sola a bordo de un Chevrolet Agile, perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la banquina ubicada en sentido contrario al que transitaba. La ubicación implicó un grave peligro para la circulación de otros automovilistas aunque el sitio no es altamente transitado por lo que disminuyó las probabilidades.

vuelco ruta picun leufu

Alerta y operativo

Tras el alerta, se movilizó una dotación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Picún Leufú junto a una ambulancia del hospital local para asistir a la conductora, quien era la única ocupante del rodado.

Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, la joven fue trasladada al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva y determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

Las circunstancias que provocaron el autovuelco son materia de investigación y no se informó oficialmente si las condiciones climáticas o el estado de la calzada pudieron haber influido en el accidente.

Personal de emergencias trabajó en el lugar para asistir a la víctima y garantizar la seguridad en el sector mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.