Quiniela La Neuquina hoy: resultados del martes 23 de junio, sorteo por sorteo
Conocé los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.
La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy martes 23 de junio de 2026.
Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.
El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.
Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.
La Previa — 10:15 hs |El 50 abre el martes con El Pan
El 8550 encabezó el sorteo número 31740 de la Previa de La Neuquina este martes 23 de junio de 2026. El 50, conocido en la tabla de la quiniela como "El Pan", arrancó la jornada con el número más cotidiano y querido del bolillero — básico, confiable y siempre bien recibido en la mesa del apostador neuquino.
- 8550
- 7939
- 1405
- 5035
- 2371
- 5512
- 6673
- 5770
- 7931
- 7746
- 5099
- 5756
- 6335
- 6731
- 9307
- 7718
- 3216
- 8937
- 9390
- 9537
El Primero — 12:00 hs | El 10 dispara al mediodía con El Cañón
El 8810 encabezó el sorteo número 31741 de la Primera de La Neuquina este martes 23 de junio de 2026. El 10, conocido en la tabla de la quiniela como "El Cañón", hizo tronar el bolillero al mediodía neuquino con una contundencia que no dejó dudas — los que lo tenían jugado sintieron el impacto en el bolsillo de la mejor manera.
- 8810
- 5122
- 3517
- 1811
- 5085
- 2854
- 5397
- 3621
- 2258
- 8931
- 5440
- 5545
- 6341
- 6397
- 0560
- 9024
- 1579
- 8984
- 9184
- 3951
La Matutina — 15:00 hs |El 04 vuelve a la tarde con La Cama
El 0304 encabezó el sorteo número 31742 de la Matutina de La Neuquina este martes 23 de junio de 2026. El 04, conocido en la tabla de la quiniela como "La Cama", se tendió cómodo en el primer puesto de la tarde patagónica — y los apostadores que lo tenían jugado no tuvieron que hacer ningún esfuerzo para celebrar.
- 0304
- 9913
- 9927
- 1751
- 2214
- 4397
- 3116
- 5220
- 4368
- 4850
- 5359
- 5736
- 6768
- 6937
- 7475
- 2845
- 8378
- 8652
- 4280
- 8679
La Vespertina — 18:00 hs |
La Nocturna — 21:00 hs |
Modalidades y formas de ganar en la Quiniela La Neuquina
Una de las opciones más elegidas por los jugadores locales es la apuesta directa, donde se selecciona un número y una posición específica dentro del extracto, que comprende del 1 al 20.
Sin embargo, la redoblona sigue ganando adeptos en toda la provincia, permitiendo combinar dos números de dos cifras en diferentes ubicaciones, lo que potencia significativamente el retorno de la inversión para el apostador.
A qué hora se sortea la Quiniela La Neuquina
- La Previa: 10:15
- El Primero: 12:00
- Matutina: 15:00
- Vespertina: 18:00
- Nocturna: 21:00
Cómo jugar a la Quiniela La Neuquina
La Quiniela La Neuquina es el juego oficial de azar de la provincia, administrado por el IJAN. Permite apostar a números de 1 a 4 cifras en distintos sorteos diarios.
Se puede jugar a:
- la cabeza
- los 5 primeros
- los 10 primeros
- ubicación exacta
Los premios dependen de la cantidad de cifras y la posición acertada.
Juego responsable
Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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