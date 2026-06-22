Quiniela La Neuquina hoy: resultados del lunes 22 de junio, sorteo por sorteo

Conocé los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy lunes 22 de junio de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Quiniela La Neuquina - Loteria (2)

La Previa — 10:15 hs | El 94 abre el lunes con El Cementerio

El 0494 encabezó el sorteo número 31735 de la Previa de La Neuquina este lunes 22 de junio de 2026. El 94, conocido en la tabla de la quiniela como "El Cementerio", arrancó la semana con un número que no deja indiferente a nadie — aunque para los que lo tenían jugado, el lunes empezó con festejo.

Lo siguieron el 0956 en segundo lugar y el 9977 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1730 en cuarto puesto y el 2136 en quinto.

El Primero — 12:00 hs | El 17 llega al mediodía con La Desgracia

El 0117 encabezó el sorteo número 31736 de la Primera de La Neuquina este lunes 22 de junio de 2026. El 17, conocido en la tabla de la quiniela como "La Desgracia", se presentó al mediodía neuquino con su carga de mal agüero — aunque como siempre, la desgracia de uno es la fortuna del que lo jugó.

Lo siguieron el 1339 en segundo lugar y el 5001 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 5520 en cuarto puesto y el 2132 en quinto.

La Matutina — 15:00 hs | El 22 se desata en la tarde con El Loco

El 0122 encabezó el sorteo número 31737 de la Matutina de La Neuquina este lunes 22 de junio de 2026. El 22, conocido en la tabla de la quiniela como "El Loco", irrumpió en la tarde patagónica sin pedir permiso — fiel a su nombre, impredecible y contundente.

Lo siguieron el 0946 en segundo lugar y el 9323 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1905 en cuarto puesto y el 3784 en quinto.

La Vespertina — 18:00 hs | El 59 florece al atardecer con Las Plantas

El 0059 encabezó el sorteo número 31738 de la Vespertina de La Neuquina este lunes 22 de junio de 2026. El 59, conocido en la tabla de la quiniela como "Las Plantas", brotó al atardecer neuquino con toda la fuerza de quien espera su momento — y los apostadores que lo tenían jugado cosecharon los frutos.

Lo siguieron el 0702 en segundo lugar y el 1484 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 4141 en cuarto puesto y el 2070 en quinto.

La Nocturna — 21:00 hs | El 88 cierra el lunes con la bendición de El Papa

El 0288 encabezó el sorteo de la Nocturna de La Neuquina este lunes 22 de junio de 2026. El 88, conocido en la tabla de la quiniela como "El Papa", llegó a la noche neuquina con toda la autoridad del cargo — una bendición para los apostadores que lo tenían jugado y el cierre más solemne posible para un lunes que arrancó con El Cementerio y pasó por La Desgracia, El Loco y Las Plantas.

Lo siguieron el 9165 en segundo lugar y el 1053 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1521 en cuarto puesto y el 2461 en quinto.

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.