Neuquén La Mañana Neuquén En fotos: el centro de Neuquén se pinta de celeste y blanco tras el triunfo de Argentina

Luego de la victoria de la Selección 2 a 0 contra Austria en el Mundial 2026, cientos de vecinos y vecinas se concentran en el Monumento a San Martín. + Agregar LM Neuquen en







El Monumento se colmó de hinchas que festejaron el triunfo albiceleste.

Este lunes, luego de confirmarse la victoria de la Selección Argentina frente a Austria por un 2 a 0 en su segundo partido del Mundial 2026, cientos de vecinos y vecinas tomaron la iniciativa de salir a festejar por las calles de la capital de Neuquén.

Pasadas las 16, las calles del centro y los alrededores del Monumento a San Martín, histórico punto de encuentro, se colmaron de familias, hinchas y festejantes.

Los fanáticos de la Scaloneta no dudaron en dar rienda suelta a su alegría ante el triunfo de la Albiceleste.