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En fotos: el centro de Neuquén se pinta de celeste y blanco tras el triunfo de Argentina

Luego de la victoria de la Selección 2 a 0 contra Austria en el Mundial 2026, cientos de vecinos y vecinas se concentran en el Monumento a San Martín.

En fotos: el centro de Neuquén se pinta de celeste y blanco tras el triunfo de Argentina
El Monumento se colmó de hinchas que festejaron el triunfo albiceleste. 

El Monumento se colmó de hinchas que festejaron el triunfo albiceleste. 

Este lunes, luego de confirmarse la victoria de la Selección Argentina frente a Austria por un 2 a 0 en su segundo partido del Mundial 2026, cientos de vecinos y vecinas tomaron la iniciativa de salir a festejar por las calles de la capital de Neuquén.

Pasadas las 16, las calles del centro y los alrededores del Monumento a San Martín, histórico punto de encuentro, se colmaron de familias, hinchas y festejantes.

Los fanáticos de la Scaloneta no dudaron en dar rienda suelta a su alegría ante el triunfo de la Albiceleste.

Las banderas volvieron a flamear, reviviendo la alegría de los hinchas de la región y el país de poder ver a esta selección sumar la cuarta estrella a su camiseta.

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