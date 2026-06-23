Contundente respaldo de intendentes al proyecto de GNL

Se tratará este miércoles en sesión. Todos los jefes comunales de Neuquén firmaron un documento en apoyo a la iniciativa y pidieron a los diputados su sanción.

La Legislatura de Neuquén tratará en la sesión de este miércoles el proyecto de ley que ratifica el acuerdo suscripto entre la provincia e YPF destinado al desarrollo de un proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) .

El gobernador Rolando Figueroa fue el impulsor de la iniciativa, quien detalló que ésta contempla un esquema de regalías diferenciadas, un bono de infraestructura y estabilidad fiscal por 30 años para las inversiones vinculadas al desarrollo del GNL.

El proyecto obtuvo el respaldo de intendentes neuquinos, del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , y de unas 35 empresas de la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul.

Enarsa comprará a la empresa Trafigura 11 de los 16 cargamentos de gas natural licuado para 2017.

Fuerte apoyo de los intendentes

“Los intendentes de las distintas ciudades y localidades del Neuquén estamos convencidos de que la estrategia de desarrollo vinculada al gas natural licuado (GNL) representa una oportunidad histórica para nuestra provincia. Una oportunidad que puede acelerar el crecimiento, generar empleo, atraer inversiones y traducirse en mejores condiciones de vida para todos los neuquinos”, indicaron los jefes comunales neuquinos en un escrito dirigido a los diputados de la provincia.

“Hoy la Provincia atraviesa un momento trascendental. En ese contexto, los diputados provinciales tienen la responsabilidad de analizar un proyecto clave para el futuro de Neuquén: la ratificación del acuerdo entre la Provincia e YPF, una herramienta que permitirá fortalecer el posicionamiento de Neuquén en el mercado internacional del GNL con previsibilidad, competitividad y visión de largo plazo”, señalaron

“Los jefes comunales respaldamos la decisión de avanzar con responsabilidad y sentido estratégico para aprovechar una demanda global que abre una ventana de oportunidad única para nuestra provincia”, resaltaron.

El Ministerio de Planificación afirmó hoy que todas las cargas de Gas Natural Licuado (GNL) acordadas con Repsol ya fueron reemplazadas.

Lo que establece el acuerdo

El nudo central del acuerdo con YPF redefine cómo cobrará Neuquén por sus hidrocarburos. Las partes fijaron que la producción destinada al mercado interno tributará sobre el precio de gas natural en condición "Firme", excluyendo los valores del fluido destinado a la licuefacción.

Para el gas que efectivamente ingrese a la planta y se convierta en GNL, el esquema cambia radicalmente. Neuquén ató sus ingresos al precio internacional JKM (Japan Korea Marker), el índice de referencia para el codiciado mercado asiático. La provincia y la empresa consensuaron un sistema de alícuotas móviles escalonadas en tres niveles: 7,5% de regalías si el precio internacional del GNL promedia por debajo de los 16 USD/MMBtu; 10% de regalías si el precio oscila entre 16 y 20 USD/MMBtu y 12% de regalías cuando la cotización internacional alcance o supere los 20 USD/MMBtu.

Esta estructura protege la rentabilidad del operador en escenarios de precios bajos y garantiza que la provincia capture la renta extraordinaria cuando los mercados internacionales operen al alza.