Neuquén y Málaga articulan experiencias en tecnología, cultura y turismo

La Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, participa de diversas actividades que se concentran en esa ciudad española.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , viajó a la ciudad de Málaga invitada por el municipio andaluz para participar de diversas actividades que se concentran en esa capital, y que tienen como objetivo explorar un modelo de desarrollo urbano e innovación vinculado a la cultura, y a potenciar el turismo en la sinergia entre lo público y lo privado en la que esta ciudad tiene un largo camino recorrido.

En ese marco, la agenda de Pasqualini comenzó con la participación en CM Málaga, el C ongreso Internacional de Cultura, Museos, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial , un espacio que reúne a 16 países y más de 180 instituciones entre empresas tecnológicas, startups, museos y firmas del sector turístico, con las industrias culturales como eje central. Allí la funcionaria se reunión con referentes del sector e intercambió experiencias: “El motor es la cultura y es entendida como industria económica y como impulso turístico para las ciudades”, señaló la funcionaria y agregó que la innovación y la tecnología juegan también un rol muy importante.

El cronograma de actividades se extenderá toda la semana, y una de las metas de esta visita es la firma de un convenio marco de ciudades hermanas entre la Alcaldía de Málaga y la Municipalidad de Neuquén para consolidar lazos y sumar experiencia.

Málaga

Modelo de turismo

“Málaga arrancó su potencial hace 26 años con el alcalde Paco de la Torre, y a partir de su gestión la ciudad ha empezado a crecer con un fuerte impacto turístico basado en dos cuestiones: el desarrollo del turismo cultural y el posicionamiento como una de las ciudades más tecnológicas de Europa”, resumió la Jefa de Gabinete.

“La Municipalidad de Neuquén ya inició acciones la semana pasada en el Museo Nacional de Bellas Artes, con proyecciones cinematográficas y trabajo colaborativo mediante streaming”, contó y agregó: “Queremos avanzar con Pro Málaga que es la es la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Málaga para firmar un convenio para que el FAN (Festival Audiovisual Neuquén) también tenga esta vinculación estratégica internacional”

Pasqualini también mantuvo una reunión con Alicia Izquierdo, teniente alcalde delegada del Área de Gobierno de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones, donde se identificaron los puntos en común entre ambas ciudades.

Maria Pasqualini Feria del Libro 2026 La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

Desarrollo económico y turístico

“El recorrido tiene que ver con potenciar la cultura como industria que promueve desarrollo económico y turístico, y por otro lado, con todo lo vinculado a la pata tecnológica de ambas ciudades, con los distritos científicos tecnológicos que llevan adelante, y con un eje común: el trabajo articulado entre el sector privado, el sector público y el sector académico. Son las tres patas que Málaga utiliza para el desarrollo de lo tecnológico y de lo turístico”, explicó Pasqualini.

La agenda de la semana continuará con el recorrido por Casa Amarilla y una visita al polo científico tecnológico instalado en una ex tabacalera, al que Pasqualini calificó como “un proyecto magnífico”. El viernes está previsto un recorrido por el TechPark – Parque Tecnológico de Andalucía- y una reunión clave para avanzar en la construcción del convenio marco de ciudades hermanas entre ambos municipios.