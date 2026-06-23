Atacaron a una mujer en la calle y la situación escaló a batalla campal

La violencia obligó a vecinos del sector a resguardarse en sus viviendas hasta la llegada de la Policía.

Una fuerte pelea se desató en la vía pública de Zapala. Foto: captura de pantalla.

Una fuerte pelea entre varias personas generó momentos de tensión en el barrio Chachil de la ciudad de Zapala y obligó a vecinos a refugiarse en sus viviendas ante el nivel de violencia que alcanzó el enfrentamiento.

El episodio ocurrió el viernes alrededor de las 20 sobre calle Lonco Luán. Según los registros captados por residentes de la zona, el conflicto comenzó cuando tres mujeres abordaron a una joven y la atacaron de manera conjunta.

De acuerdo con la información difundida por FM Urbana, la víctima fue sujetada del cabello y golpeada con puños y patadas mientras se encontraba en el suelo, sin posibilidades de defenderse frente a la superioridad numérica de las agresoras.

En un video publicado por Telefé Neuquén puede observarse cómo se desarrolló la batalla.

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La situación generó preocupación entre quienes observaban la escena. Algunos vecinos intentaron intervenir para frenar la agresión y asistir a la joven, pero el conflicto no hizo más que agravarse. Según informó la radio local, las mujeres involucradas comenzaron a arrojar piedras y también agredieron a un hombre que se acercó con intención de mediar.

A partir de ese momento, la pelea derivó en un enfrentamiento más amplio, con corridas y agresiones entre distintos participantes. La violencia obligó a varias familias del sector a resguardarse dentro de sus casas por temor a quedar en medio de los incidentes.

Los vecinos llamaron a la Policía

Ante la gravedad de la situación, vecinos realizaron llamados a los servicios de emergencia. Minutos después arribó personal policial, que logró dispersar a los involucrados y controlar el conflicto.

Por el momento no trascendieron las causas que desencadenaron la agresión inicial ni declaraciones oficiales de la Policía. Mientras tanto, se trabajaba en la recopilación de testimonios y registros audiovisuales para identificar a quienes participaron de los hechos y reconstruir con precisión cómo se desarrolló la secuencia de violencia.

De la euforia a las piñas: brutal pelea en el Monumento durante los festejos por el triunfo de Argentina

La alegría, los cantos y las banderas quedaron por unos minutos en segundo plano. En medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina, dos mujeres se trenzaron a golpes en pleno centro de Neuquén y protagonizaron una violenta escena frente a decenas de personas.

Pelea entre mujeres Neuquén (1)

La pelea ocurrió este lunes por la noche en la esquina de avenida Argentina y San Martín, uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad para celebrar que la Selección ganó su segundo partido en el Mundial. En cuestión de segundos, el lugar se convirtió en un improvisado ring callejero.

Las dos mujeres comenzaron a intercambiar golpes mientras varias personas formaban una ronda a su alrededor. Lejos de intervenir para frenar la situación, algunos de los presentes las alentaban, mientras otros grababan la secuencia con sus teléfonos celulares.

Una tercera mujer intentó meterse entre ambas para separarlas, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Cada vez que parecía que el enfrentamiento terminaba, las protagonistas volvían a buscarse para continuar con la pelea.