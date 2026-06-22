Más de 20 mil vecinos ya votaron para elegir el nuevo nombre de la Avenida Mosconi

La participación ya superó las 20 mil personas y la consulta continuará abierta hasta el 30 de junio. Los vecinos pueden elegir entre diez opciones o proponer una nueva.

Los neuquinos continúan votando por el nombre de la Avenida Mosconi.

La elección del nombre que tendrá la renovada Avenida Mosconi despertó un fuerte interés entre los neuquinos. Más de 20 mil personas ya ingresaron a la plataforma habilitada por la Municipalidad y emitieron su voto para bautizar a la futura Gran Avenida.

La cifra refleja el alcance que tomó la convocatoria ciudadana, impulsada inicialmente por comerciantes, empresarios y frentistas del sector. En menos de un día se habían registrado más de 6 mil votos, pero con el correr de las jornadas la participación continuó creciendo hasta superar los 20 mil sufragios.

La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 30 de junio y podrán participar las personas mayores de 16 años que tengan domicilio en la ciudad de Neuquén. El proceso se realiza de manera digital a través de la página oficial del municipio.

Para participar, los vecinos deben ingresar a la sección “Proceso participativo nombre de la Gran Avenida”. Allí, el sistema solicita el número de DNI, la edad y el código postal para comprobar que la persona cumple con los requisitos.

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (17) Claudio Espinoza

Los participantes pueden elegir entre diez nombres que fueron propuestos originalmente por comerciantes y empresarios frentistas. También existe la posibilidad de sugerir una alternativa diferente en caso de que ninguna de las opciones disponibles resulte representativa.

El reglamento establece que las denominaciones no podrán hacer referencia a figuras políticas de la historia argentina ni del ámbito internacional.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó la gran cantidad de personas que se sumaron al proceso y valoró que la votación sea sencilla y accesible.

La iniciativa surgió a partir de una presentación formal realizada por vecinos, comerciantes y empresarios de la zona, quienes plantearon la necesidad de participar en la elección del nombre de la avenida.

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“Creemos que es una oportunidad hermosa para construir comunidad. Queremos que tanto los frentistas del sector como los comerciantes, empresarios y los vecinos de todos los barrios podamos proponer ideas, debatir y elegir democráticamente una denominación que nos represente y que refleje la identidad neuquina”, expresaron los impulsores.

Cada ciudadano podrá votar una sola vez. La plataforma bloquea automáticamente cualquier intento de ingresar más de un sufragio con el mismo documento.

Qué pasará cuando termine la votación

Luego del cierre de la consulta, previsto para el 30 de junio, la Junta Electoral municipal analizará los registros informáticos y determinará cuál fue la opción que recibió la mayor cantidad de votos.

El nombre ganador será incorporado a un proyecto de ordenanza que el Ejecutivo municipal enviará al Concejo Deliberante para su tratamiento y aprobación definitiva.

Desde el municipio aclararon que el cambio de denominación no afectará a las calles colectoras. Planas, Lastra, Félix San Martín y Perticone conservarán sus nombres actuales, por lo que los comerciantes y vecinos no tendrán que modificar domicilios ni realizar trámites administrativos.

Avenida Mosconi Neuquén - Cipolletti

La elección acompaña la remodelación integral de la Avenida Mosconi, considerada por la Municipalidad como la obra vial más importante de la historia de la ciudad. El proyecto incluye nuevos sistemas pluviales, la renovación de redes de servicios públicos y una transformación completa de la circulación.

Los trabajos son financiados con fondos propios del municipio y buscan resolver problemas estructurales de conectividad, además de convertir al corredor en uno de los principales ejes viales de Neuquén capital.