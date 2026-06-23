El monstruo de Budapest: robaba restos humanos y confesó que los cocinaba para comerlos

El hombre de 30 años trabajaba como camillero, lo que le facilitaba el acopio de los cuerpos. Fue detenido por la Policía.

Robaba restos humanos y confesó que los cocinaba para comerlos: terminó detenido

Un hombre de 30 años fue detenido en Budapest , la capital de Hungría , después de que la Policía hallara numerosos restos humanos almacenados tanto en su vivienda como en el hospital donde trabajaba como camillero. Al ser interrogado, el sospechoso confesó que llegó a cocinarlos para comerlos .

El procedimiento se realizó luego de que las autoridades recibieran distintos informes sobre la presencia de restos de cadáveres en su casa y en su lugar de trabajo .

Ante ese escenario, agentes de la Oficina Nacional de Investigación de Hungría llevaron adelante allanamientos la semana pasada, a través de los cuales lograron reunir las evidencias necesarias para detener al hombre apuntado.

Las autoridades informaron que el sujeto permanece bajo custodia acusado de uso ilegal de cuerpos humanos. La investigación continúa abierta mientras especialistas forenses trabajan sobre las pruebas recuperadas durante los procedimientos.

Qué encontraron los investigadores en la casa del sospechoso

Los allanamientos permitieron descubrir una importante cantidad de restos anatómicos distribuidos en distintos sectores del departamento del sospechoso. Según la información difundida por las autoridades, parte de ese material estaba almacenado junto a otros objetos personales.

Entre los elementos encontrados figuraban varios cráneos, una mano y una pantorrilla con pie. Además, los agentes localizaron otros huesos guardados en una valija y hasta un corazón conservado dentro de un frasco, que los peritos intentan determinar si pertenece a una persona o a un animal.

HUngria 2 Así detenían al acusado de robar restos humanos y cocinarlos para comerlos

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue una reconstrucción facial realizada con piel humana.

La policía también incautó computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos móviles y tarjetas SIM. Todo ese material será sometido a análisis para determinar si contiene información relevante para la investigación.

Qué confesó el sospechoso ante la Policía

El detenido reconoció haber reunido fragmentos de cadáveres. De acuerdo con las autoridades, en los interrogatorios manifestó una fuerte atracción por la anatomía y la patología, además de interés por la disección de animales.

Según las declaraciones atribuidas al sospechoso, algunas de las partes humanas recolectadas fueron utilizadas para preparar comida que posteriormente consumió.

Hungría 4 Ingresa a un móvil policial el camillero acusado de robar restos humanos de su lugar de trabajo.

Los investigadores sospechan que parte de los restos fueron obtenidos a través de su actividad laboral en el hospital donde se desempeñaba como camillero. Otra de las hipótesis bajo análisis señala que habría extraído cuerpos de cementerios abandonados ubicados en Hungría y en la vecina Eslovaquia.

Los exámenes forenses serán clave para identificar a qué personas pertenecían los restos hallados y determinar si existen otros hechos vinculados al caso.

A medida que se conozca el origen de cada evidencia recuperada durante los allanamientos, la investigación podría incorporar nuevas acusaciones contra el detenido. De momento, el hombre continúa bajo custodia.