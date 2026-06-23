Sin calefacción en la madrugada: la pesadilla que vivieron pasajeros en plena cordillera neuquina

Cuestionan el servicio dada una serie de hechos que debieron padecer por "falta de organización". Tuvieron que realizar un trasbordo en el medio de la nada.

Los pasajeros tuvieron que viajar sin calefacción y realizar un trasbordo en plena madrugada.

Un cliente con una carta de lectores disparó una serie de quejas y reclamos contra el servicio de transporte de pasajeros que conecta el norte neuquino con el sur mendocino.

Quiso hacer pública una situación que le tocó vivir como pasajero del servicio Leader que cubre el recorrido entre Rincón de los Sauces y San Rafael. Dijo que lo que les tocó vivir fue una situación que describió como de “total abandono e improvisación”.

Si bien no precisó la fecha en la que sucedieron los hechos, en la carta enviada a Carlos Parada de FM Patagonia, aparentemente habría sido reciente, dado que indicó que fue un episodio que vivieron ya en invierno.

“Viajamos durante horas en un colectivo sin calefacción, soportando temperaturas extremadamente bajas y condiciones indignas para cualquier pasajero. Sin embargo, lo más preocupante ocurrió cerca de las 2 de la madrugada, cuando los pasajeros fuimos obligados a realizar un transbordo en plena ruta, en medio del campo, a oscuras y con temperaturas muy bajas”, describió el usuario del transporte público de pasajeros.

Entre el pasaje había personas mayores con dificultades de movilidad, familias con niños y trabajadores que, después de una larga jornada laboral, debieron descender del colectivo con su equipaje “en condiciones totalmente inseguras”.

Quejas de usuarios de un transporte de pasajeros por viajar sin calefacción en plena madrugada

Preocupante transbordo en plena madrugada

"Ver a adultos mayores caminando en medio de la oscuridad y a niños expuestos al frío durante el transbordo fue una situación que generó indignación y preocupación entre todos los presentes", destacó el cliente y agregó: "La sensación fue de total abandono e improvisación. No solo se puso en riesgo la comodidad de los pasajeros, sino también su seguridad. Resulta incomprensible que una empresa de transporte permita que una situación de estas características ocurra sin prever alternativas seguras para quienes confían en su servicio".

Señaló que la idea de la misiva era que las autoridades competentes tomen conocimiento de la situación e investiguen lo ocurrido con el fin de corregir este tipo de hechos para que ninguna otra persona tenga que atravesar una experiencia similar.

"Los pasajeros pagamos por un servicio seguro, responsable y digno. Lo ocurrido esa madrugada estuvo muy lejos de cumplir con esos estándares mínimos", cerró el usuario.

Al darse a conocer este hecho, los habitantes del norte neuquino se hicieron eco de este reclamo y sumaron otros incidentes u observaciones del servicio de transporte de pasajeros

“Esto no se arregla más; es lo mismo que pasa con la empresa Rincón de Chos Malal a Neuquén. Pagamos pasaje a precio oro y el mal servicio es vergüenza total”, agregó Rosita Lago en alusión a los 70 mil pesos que cuesta el servicio entre ambas ciudades.

“A juntar firmas y que licite una empresa responsable. El año pasado venía de Mendoza y cerca de Barrancas quedamos tirados en pleno invierno. Pobre los choferes, ellos son los que dan la cara. Luego creo que se acercó un señor vial y lo ataron con alambres. Y que Dios te proteja”, aportó Irma Bascuñan.

“Esto es común, pero coincido con la persona que sugiere que se viaje de día; es más seguro... Siempre pasa algo... Se sufre en estos viajes. ...mayormente los estudiantes. Antes había un transporte que viajaba de día hasta Chos Malal”, escribió Trinidad Cofre.

Colgando de un precipio con 41 pasajeros

Un hecho ocurrido a principios de junio dio cuenta de un incidente que tuvo como protagonista a una unidad de transporte de esta misma empresa. En su momento quedaron varados más de cuatro horas por el barro sobre Ruta 6 en plena noche helada. Un llamado resultó clave para pedir auxilio en Buta Ranquil.

Un colectivo que quedó colgado de la banquina de la Ruta 6, cerca de Buta Ranquil, cerca de 6 horas. “Fue una situación muy peligrosa”, señaló en su momento el jefe de cuartel de Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil,Claudio Claudio Quiroga, a LM Neuquén. Relató que recibieron un llamado que resultó clave para poder rescatar a la unidad de Transporte Leader que quedó colgada a una altura de 15 metros, de la banquina de la Ruta 6, en zona Pampa Tril, distante a unos 40 kilómetros de la localidad de Buta Ranquil.

colectivo- colgado- Ruta 6- Buta Ranquil-1 Gentileza Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil

El que realizó el llamado solicitando ayuda fue un vocal de la comisión directiva del cuerpo de Bomberos Voluntarios local. Lo hizo antes de que el colectivo se quedara varado y sin poder encenderse nuevamente por problemas de electricidad.

“El colectivo se había salido fuera de la calzada por cuestiones meteorológicas; estaba llena de barro. Quedó colgado, nosotros no lo pudimos rescatar, se necesitaba otro tipo de maquinaria”, puntualizó. Entonces se comunicaron con el intendente de la localidad para que pueda poner a disposición una máquina vial.

Cuando no se pudo encender el colectivo, el sistema de calefacción tampoco funcionó y los pasajeros más los dos choferes debieron soportar temperaturas bajo cero. “En estos casos solemos llevar agua caliente y café, que en algo logró alivianar la espera”, agregó.

Se trabajó hasta las 3 de esta madrugada esperando a los mecánicos de Rincón de los Sauces para reparar el colectivo mientras la motoniveladora de la Municipalidad de Buta Ranquil pudo rescatarlo.

“El transporte quedó cruzado por el barro, fue imposible sacarlo sin una maquinaria. Luego lo sacó despacio, con la destreza también del chofer del colectivo, todo resultó bien. Pero el susto se lo llevaron los pasajeros”, agregó el bombero.