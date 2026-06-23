Neuquén La Mañana Auca Mahuida Por actividad del volcán Auca Mahuida el gobierno dispone medidas

Parque provincial Auca Mahuida.

Tras la confirmación de una actividad "de escasas proporciones en las inmediaciones del volcán Auca Mahuida", el gobierno de la provincia del Neuquén dispuso una serie de medidas preventivas y de estudio para determinar el origen.

El volcán se ubica a más de 40 kilómetros de la ciudad de Rincón de los Sauces, en el oeste provincial, lugar donde —aseguran—-no se registra actividad hidrocarburífera no convencional en las proximidades.

A partir de la situación, la Administración provincial dispuso una serie de medidas inmediatas para resguardar la seguridad y el ambiente. Además, informaron que desde el domingo hasta la fecha no se han detectado variaciones.