Por actividad del volcán Auca Mahuida el gobierno dispone medidas
El gobierno neuquino confirmó que había actividad. Se encuentra a unos 40 kilómetros de Rincón de los Sauces.
Tras la confirmación de una actividad "de escasas proporciones en las inmediaciones del volcán Auca Mahuida", el gobierno de la provincia del Neuquén dispuso una serie de medidas preventivas y de estudio para determinar el origen.
El volcán se ubica a más de 40 kilómetros de la ciudad de Rincón de los Sauces, en el oeste provincial, lugar donde —aseguran—-no se registra actividad hidrocarburífera no convencional en las proximidades.
A partir de la situación, la Administración provincial dispuso una serie de medidas inmediatas para resguardar la seguridad y el ambiente. Además, informaron que desde el domingo hasta la fecha no se han detectado variaciones.
Qué medidas dispusieron desde Neuquén
- Realizar una telemetría constante en el único punto de origen, que tiene irradiación de calor con una dimensión de dos metros de ancho por cuatro de largo.
- Se dispuso un perímetro de seguridad con un retén preventivo, que será coordinado por el área de Protección Civil de la provincia y Defensa Civil del municipio de Rincón de los Sauces, para evitar la circulación de particulares, en un radio de 2 kilómetros.
- Se iniciarán consultas con especialistas para determinar antecedentes y posibles orígenes de la actividad.
- El Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) realizará un monitoreo de la actividad sísmica del sitio.
- La ubicación no será difundida a los fines de resguardar la seguridad de las personas y preservar el lugar para su correcto estudio. Cabe mencionar que, por las características de la actividad, no hay riesgo de afectación a poblaciones cercanas, ni a yacimientos.
Área Natural Protegida
El Área Natural Protegida Auca Mahuida es una de las piezas más estratégicas del sistema de conservación de la provincia. Protege 77.020 hectáreas en los departamentos Añelo y Pehuenches, en torno al macizo volcánico Auca Mahuida, con un gradiente altitudinal que va desde los 500 hasta los 2.258 metros sobre el nivel del mar. Allí confluyen ambientes del Monte y la Estepa Patagónica, una combinación de alto valor ecológico si se considera que el Monte es una de las ecorregiones menos representadas dentro del sistema provincial de áreas protegidas.
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