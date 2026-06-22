Mamografías sin orden médica: la provincia amplía el operativo a mujeres de 45 a 69 años

Salud habilitó el estudio gratuito sin turno previo en efectores públicos y clínicas con obra social. Próxima jornada este miércoles en San Martín de los Andes.

La directora provincial de Acceso a la Salud de la provincia de Neuquén, Mariana Casullo , confirmó que toda mujer de entre 45 y 69 años que no se haya hecho mamografías en el último año puede acercarse sin orden médica a cualquier efector de la provincia que cuente con mamógrafo para realizarse el estudio de manera inmediata.

"Cualquier mujer de esa edad que no se haya hecho una mamografía en el último año se puede acercar a cualquier lugar que tenga mamógrafo de la provincia, sin orden médica, y se va a realizar", explicó la funcionaria en declaraciones a Línea Abierta de LU5.

La medida busca facilitar el acceso al estudio sin las demoras habituales de la consulta médica previa. Casullo aclaró que, ante la eventual alta demanda, no habrá inconvenientes para garantizar el estudio.

Mamófrafo

"Si nos quedamos con turnos, porque el 24 de mayo fue bastante popular y se acercó mucha gente, le vamos a dar un turno protegido. Que no se preocupen, que vamos a hacerle la mamografía igual".

Mamografías: buena convocatoria

La referencia apunta a una jornada anterior que ya había mostrado una convocatoria importante, lo que llevó al sistema de salud a prever otro mecanismo de contingencia para no dejar a ninguna mujer sin atención.

La misma facilidad se extiende a las clínicas privadas. Las mujeres de 45 a 69 años con obra social también pueden acceder al estudio sin orden médica, ya que en esos casos la cobertura corre por cuenta de la propia obra social.

"En el caso de los efectores de salud, la persona llega, dice 'tengo 45 años', y se puede atender", graficó la funcionaria sobre la simplicidad del trámite en el sistema público.

La próxima jornada especial será este miércoles 24 de junio en el Centro Modular de San Martín de los Andes, con horario extendido de 16 a 20.

En el resto de los efectores públicos y en las clínicas privadas con obra social, la denominada "Noche de las Mamos" se desarrollará de 18 a 23, también dirigida a mujeres de 45 a 69 años que no se hayan realizado el estudio en el último año.

Les pido a las mujeres que concurran, que es fácil, lo pensamos para ellas. Estamos tratando de que les sea más fácil poder acceder a la salud", indicó Casullo sobre el operativo.

Gripe: aumento de consultas, pero sin superar al año pasado

Consultada sobre el panorama epidemiológico por la Influenza A H3N2", Casullo señaló que este invierno se registró un aumento de consultas en las guardias, en línea con lo esperable para la temporada.

"Hay un aumento de las consultas, pero no han superado las consultas del año pasado", precisó, y atribuyó parte de la suba a la circulación de gripe entre los adultos.

La funcionaria destacó el trabajo de ampliación de nodos de atención, pensados para que los pacientes con síntomas leves consulten en esos espacios y no "agoten las guardias de emergencia", que deben quedar disponibles para casos más urgentes.

Guardias hospitales- Gripe A en niños (3).jpg.jpg Aumentó la demanda en hospitales y centros de salud de Neuquén.

En materia de vacunación, destacó que este año se bajó a 60 años la edad mínima para recibir la vacuna antigripal, en el marco de las estrategias de inmunización que la provincia viene desarrollando a través del programa "Autovac" para alcanzar a más adultos mayores.

Sobre las medidas de prevención, Casullo identificó tres ejes centrales que, según dijo, la pandemia dejó como aprendizaje. El primero es la ventilación de los espacios cerrados, aun en pleno invierno. "Hay que ventilar a pesar de que sea invierno, a pesar de que haga frío y que la casa se enfríe, por lo menos un ratito", precisó.

El segundo es la higiene de manos, ya sea con agua y jabón o alcohol en gel. Y el tercero, la vacunación, que calificó como "una de las acciones más solidarias", al recordar que la inmunización tiene un componente de cuidado tanto individual como colectivo.

En ese sentido, mencionó también la importancia de la vacuna antigripal en niños y la vacuna en mujeres embarazadas, además de recomendar el clásico gesto de estornudar con el codo, aunque reconoció que esa práctica resulta más difícil de sostener en la primera infancia.

Por último, ante la consulta de si todavía tiene sentido vacunarse estando ya avanzado el invierno, la funcionaria fue clara. "La respuesta es sí", dijo lacónicamente.

Explicó que, si bien la gripe tiene su pico en los meses fríos, el virus circula (en menor proporción) durante todo el año, por lo que la vacunación está especialmente indicada en personas con factores de riesgo, como asmáticos o personas con obesidad.

"La vacuna es una indicación anual. Si bien Nación las manda y las reforzamos en invierno, uno debería estar vacunado todo el año", concluyó Casullo.