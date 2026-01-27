Un ejemplar de huemul patagónico apareció en la Laguna Polo y sorprendió a los turistas

Se trata de un animal en peligro de extinción, por lo que el avistamiento generó alegría y esperanza.

El animal fue visto este fin de semana en la Laguna Polo.

La sorpresiva aparición de un huemul patagónico en las aguas de la Laguna Polo en la provincia de Santa Cruz generó emoción entre los turistas y residentes que visitaban la zona. El fascinante avistamiento quedó registrado por una joven que no dudó en compartir las imágenes en redes sociales.

El maravilloso ejemplar visitó este fin de semana la playa que está ubicada en las cercanías de El Chaltén . “Nos quedamos quietas y pasó al frente nuestro”, relató Maira Quiroga (@maisolqui) , quien fue la encargada de viralizar la experiencia.

En el video se puede apreciar cómo el huemul aparece caminando en primer plano, pasea por la costa y luego se va . Según el testimonio de la mujer oriunda de Caleta Olivia, parecía asustado ; por este motivo trataron de no alertarlo para evitar alguna situación de riesgo.

Si bien esta zona de la Patagonia es conocida por sus paisajes naturales y por el encuentro con fauna silvestre, este tipo de animal pertenece a una especie en peligro de extinción, por lo que su avistamiento siempre genera enorme alegría y esperanza.

Símbolo de la fauna patagónica

El huemul (Hippocamelus bisulcus) es uno de los animales más emblemáticos y a la vez más amenazados de Argentina. Se trata de un ciervo autóctono de la región andino-patagónica, que habita en zonas montañosas de nuestro país y en Chile. En la región se lo encuentra principalmente en sectores cordilleranos de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

De tamaño mediano, robusto, posee patas cortas adaptadas a terrenos escarpados. Su pelaje es espeso, de color pardo oscuro en invierno y algo más claro en verano, lo que le permite soportar climas fríos.

En el caso de los machos, poseen astas bifurcadas, que renuevan cada año, mientras que las hembras no tienen cornamenta. Por lo que, según las imágenes, se puede deducir que el avistamiento registrado en los últimos días corresponde a un ejemplar de hembra.

Se trata de una especie herbívora que se alimenta de hierbas, arbustos y brotes, y tiene hábitos solitarios o en pequeños grupos. Es un animal muy esquivo y sensible a la presencia humana, lo que dificulta su observación en estado silvestre.

En peligro de extinción

Actualmente, el huemul se encuentra en peligro de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Se estima que quedan menos de 1.500 ejemplares en total, sumando ambos países. En nuestro país, la población es aún más crítica.

La caza histórica, la pérdida de hábitat y los incendios forestales redujeron drásticamente su población. A través de programas de monitoreo y esfuerzos binacionales de conservación, se registran leves signos de recuperación.

En Argentina, el huemul patagónico está protegido por la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna, además de normativas provinciales y planes específicos de conservación. Existen áreas protegidas y programas binacionales con Chile destinados a su monitoreo y recuperación, aunque los especialistas advierten que los esfuerzos aún son insuficientes frente al riesgo de extinción.