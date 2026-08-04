El buque vuelve a Puerto Madryn para que se inicie una investigación. Es el cuarto fallecimiento de un tripulante en aguas nacionales en poco más de un mes.

Misterio en alta mar: hallan muerto a un marinero en el camarote de un pesquero.

Un marinero fue encontrado sin vida durante la madrugada de este martes 4 de agosto de 2026 a bordo del buque pesquero Argenova XXII , mientras la embarcación realizaba tareas de pesca en aguas nacionales .

Tras el hallazgo, el buque interrumpió sus tareas y emprendió de inmediato el regreso hacia Puerto Madryn , donde se espera que arribe alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles para que comiencen las actuaciones judiciales y las pericias sobre lo ocurrido.

El trabajador fue hallado sin vida en su cucheta, dentro del camarote, en circunstancias que todavía no fueron establecidas.

Recién cuando la embarcación toque puerto en Chubut podrán tomarse las declaraciones de la tripulación y avanzar con las diligencias correspondientes sobre el cuerpo.

Por el momento, las circunstancias y las causas de la muerte son un misterio.

Quién era el marinero y qué se sabe hasta ahora

Según informó Canal 12, el tripulante fallecido era oriundo de la provincia de Tucumán y se desempeñaba como marinero de cubierta en el Argenova XXII.

Estaba afiliado al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuyos delegados en la zona ya tomaron conocimiento del caso y acompañan las primeras gestiones vinculadas con el fallecimiento.

La investigación quedará en manos de la Justicia una vez que el buque complete su arribo al puerto chubutense y se puedan realizar las pericias correspondientes sobre el cuerpo y dentro de la embarcación.

Cuarta muerte en poco más de un mes

El caso de hoy se suma a una seguidilla que golpea a la actividad pesquera de la Patagonia desde fines de junio y que ya había encendido las alarmas del sector semanas atrás.

El delegado del SOMU en Puerto Madryn, César Zapata, había calificado la sucesión de muertes como un hecho inédito para la flota tras confirmarse el tercer caso.

El primer antecedente ocurrió el 30 de junio, cuando Juan Carlos Gutiérrez, de 46 años, cayó al agua desde el buque congelador Luca Mario en medio de un temporal, mientras la embarcación operaba cerca de Puerto Deseado, en Santa Cruz.

La inusual seguidilla de muertes en la flota pesquera de la Patagonia se inició el 30 de junio, cuando un tripulante cayó al mar a la altura de Puerto Deseado, en Santa Cruz.

El episodio activó los protocolos de emergencia del gremio y mantuvo en vilo a los puertos de la región durante una semana completa.

Transcurrido ese lapso, Prefectura dio por terminada la búsqueda del cuerpo, sin resultados, lo que le dio aún mayor dramatismo a la tragedia.

Muerte a 70 millas de la costa

El 19 de julio de 2026 murió Gustavo Ortiz, de 37 años, tripulante del buque Mar Esmeralda, a 70 millas de Puerto Madryn.

La autopsia certificó una falla cardíaca aguda no traumática. El joven marinero recibió la asistencia de un enfermero que viajaba a bordo, pero no pudo ser salvado.

Días después, el 23 de julio, el tercer caso tuvo como víctima a Eduardo Morales, de 50 años, oriundo de Sierra Grande, en Río Negro.

Como en el primer accidente, el marinero cayó al mar. Ocurrió durante maniobras del pesquero Cabo Vírgenes a unas 60 millas náuticas de Puerto Madryn.

Su cuerpo fue hallado horas más tarde por la tripulación del buque Magdalena, tras un operativo que movilizó a cerca de 40 embarcaciones que, en cuanto se emitió el alerta, abandonaron la pesca y se dedicaron a rastrear el área del accidente, con la esperanza de hallar al tripulante accidentado a tiempo y salvarle la vida.