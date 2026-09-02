Vendieron todo lo que tenían en Trelew y pasaron varios años como mochileros en el exterior. Hoy muestran en las redes rincones escondidos del país.

Una pareja dejó todo para viajar, recorrió 22 países y da la vuelta a la Argentina en motorhome.

Hugo Eguiluz tiene 39 años y Andrea Lormino, 38. Hasta hace un tiempo llevaban una vida convencional en Chubut . Ella trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos de Trelew , y él se dedicaba a las ventas .

Un día decidieron que esa rutina no era lo que querían y resolvieron empezar de cero.

"Decidimos vender todo lo que teníamos: los muebles, el auto, todas nuestras cosas. No dejamos absolutamente nada en Trelew más que una caja con algunos recuerdos", contó Hugo sobre aquella decisión.

De mochileros del mundo a una vida sobre ruedas

Con el dinero de esas ventas emprendieron una primera etapa como mochileros que duró ocho meses y los llevó por 22 países de Europa, África y Asia.

Pero volver a la Argentina no significó volver a la vida de antes.

Al regresar, la pareja compró una Mercedes-Benz Sprinter modelo 2006 y la transformó en su casa rodante, a la que bautizaron La Covacha.

Andrea Lormino (38) y Hugo Eguiluz (39), con la motorhome que bautizaron La Covacha.

Le sumaron cocina con horno, baño, agua caliente y calefacción a gasoil. Y en cuanto estuvo lista, volvieron a las rutas.

Esta vez, se sumaron al viaje sus dos perras, Lulú y Minnie, que los acompañan desde hace tres años y medio.

El plan de recorrer las 23 provincias

La meta de Hugo y Andrea es ambiciosa. Se proponen completar un mapa de toda la Argentina, mostrando lugares poco conocidos pero con secretos e historias para contar en la voz de su gente.

En ese plan, desde las redes no sólo muestran lo que van conociendo, sino que además invitan a sus ya más de 410.000 seguidores a sugerirles dónde ir.

Así irán armando el próximo tramo de su itinerario, luego de haber recorrido ya caminos recónditos de diez provincias.

Además, cruzaron los Andes y también completaron la Carretera Austral, en Chile.

En sus travesías priorizan los pueblos pequeños, los caminos de ripio y los lugares alejados del turismo masivo.

Por ripio en la meseta de Chubut

En un reel que publicaron a mediados de agosto de 2026, resumieron una travesía de 10 días por la zona que, hace ya tiempo, dejaron atrás: recorrieron 600 kilómetros de ripio desde la ruta 3 a la altura de Puerto Madryn hasta la cordillera, atravesando la meseta de Chubut.

“Claramente esta ruta se puede completar en mucho menos días y más aún si lo haces en otro tipo de vehículo, pero lo armamos en base a un viaje de disfrute, tomándose el tiempo de conocer bien cada pueblo”, aclararon en el texto que acompañó el video, con todos los consejos de rigor para otros viajeros.

Otra de sus travesías por la Patagonia los llevó por la Línea Sur de Río Negro, a través de la Ruta 23.

En ese trayecto pasaron por Pichi Leufú, donde hicieron senderismo hasta Castillo Blanco, y por Maquinchao.

De vender aromatizantes a vivir del contenido digital

En este tipo de publicaciones, dan información valiosa, recomendaciones y datos clave para quienes quieran imitarlos y hacer alguno de sus recorridos.

Sucede que sostener su viaje también implicó reinventarse económicamente.

El posteo de la pareja de Trelew que resume su viaje por la Argentina hasta ahora: 22.000 kilómetros por 10 provincias, desde Misiones hasta Tierra del Fuego.

En los primeros tiempos, la pareja vendía aromatizantes y otros productos similares en las localidades que visitaba.

Pero con el paso del tiempo se capacitaron en creación de contenido digital y encontraron ahí una nueva forma de generar ingresos, documentando cada tramo del recorrido.

"Perdimos la cuenta"

En el posteo más reciente de su cuenta de Instagram, Hugo y Andrea resumieron el espíritu de su proyecto.

Allí puntualizaron que en más de dos años de ruta mostrando “la Argentina profunda, la de los pueblos con historia, los caminos de tierra y la gente de corazón enorme”, ya recorrieron más de 22.000 kilómetros a bordo de La Covacha. Pero admiten: "Perdimos la cuenta de los pueblos que visitamos"

Aseguraron que en cada paraje encontraron a alguien esperándolos con una historia, un plato caliente o un recuerdo grabado a fuego.

E invitaron una vez más a sus seguidores a sumar sugerencias de lugares poco conocidos para armar el próximo tramo de su recorrido.

Una seguidora agradecida

Una usuaria aceptó la invitación y les comentó: Me encanta lo que hacen. Yo soy de Wheelwright provincia de Santa Fe, un pueblo que en su momento fue el bum de la Indumentaria con una empresa llamada Induswheel S.A.I.C, empresa líder en Argentina, “hoy ya prácticamente abandonada”, les escribió agregando un emoticón de tristeza quien dijo ser hija de uno de sus fundadores, ya fallecido.

La seguidora cerró con un especial agradecimiento: “Les mando esta información que realmente no sé si les interesa, pero es nuestra realidad. Gracias por todo lo que hacen; conocer los lugares que hicieron grande al país”.