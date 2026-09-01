Más de dos semanas después, el local del centro de Trelew volvió a funcionar con policía en la puerta. Al comerciante no le imputaron delitos.

Reabrió con custodia la joyería en la que el dueño mató a un ladrón: los cómplices que huyeron no aparecen.

La joyería de la calle 25 de Mayo, en pleno centro de Trelew y a apenas una cuadra de una comisaría, volvió a abrir sus puertas este martes 1° de septiembre de 2026 con custodia de la policía de Chubut , a poco más de dos semanas del intento de robo en el que el dueño del local mató a uno de los delincuentes que había ingresado a asaltarlo.

A pesar del tiempo transcurrido, los otros tres cómplices del joven fallecido, que tenía una doble condena por robos en Puerto Madryn, siguen prófugos y hasta el momento no hubo pistas sobre su paradero.

El hecho ocurrió el 20 de agosto de 2026 , cuando el comerciante se encontró de frente con dos ladrones que habían irrumpido en el local, mientras otros dos actuaban como “campana” afuera, según se pudo reconstruir después del hecho.

En ese momento, el joyero se defendió y en medio de un forcejeo, uno de los asaltantes, de 22 años, recibió un disparo en la cara y murió en el lugar.

El otro delincuente que había ingresado también recibió un disparo en la espalda pero, aún herido, logró escapar junto a los dos cómplices que aguardaban afuera del comercio.

El ladrón baleado estaba prófugo

El joven fallecido fue identificado como Marcos Dip, quien cumplía una condena de cumplimiento efectivo desde 2025 con prisión domiciliaria y el beneficio de salidas transitorias.

Sin embargo, hacía algo más de un mes que se había ausentado y estaba prófugo, sin que el juzgado encargado de controlar el cumplimiento de la pena estuviera al tanto, porque por un insólito error, no recibió la comunicación de esa situación.

El intento de robo a la joyería fue el jueves 20 de agosto a la mañana, en pleno centro de Trelew.

Pese a tener la identidad de uno de los autores, desde que la joyería quedó cerrada por el intento de robo hasta su reapertura de ahora, la causa no tuvo avances sobre la identidad o el paradero de los otros tres delincuentes que huyeron.

Hasta el momento, al menos, no se difundió ningún tipo de novedad al respecto.

¿Expertos en engañar a la policía?

Según la información que circuló en las horas posteriores al intento de robo, una de las razones por las cuales los delincuentes lograron huir fue que los agentes policiales, pese a la cercanía de la comisaría, no llegaron inmediatamente al lugar de los hechos, y esto habría sido a causa de una maniobra que los propios ladrones utilizaron para demorarlos.

El ataque al comercio se produjo cerca de las 9 y 20 de la mañana y minutos antes, la Policía recibió un llamado para alertar sobre un robo que se estaba produciendo en una farmacia, también en el centro de Trelew, pero a unas tres cuadras de la joyería, según informó el medio local Adnsur.

Tras recibir este aviso, se dispuso un operativo con una importante cantidad de efectivos policiales que se dirigieron a la farmacia.

Lo real es que en la farmacia no pasaba nada, era un falso robo.

Marcos Dip, el ladrón que murió baleado por un joyero en un intento de robo en Trelew. Diario Jornada

Presuntamente, los mismos ladrones de la joyería o algún otro integrante de la banda realizó el llamado para desviar la atención, llevar a los policías a otro lugar, y lograr que hubiera menos agentes disponibles cuando hicieran el asalto verdadero.

Legítima defensa: la evaluación del fiscal

La reapertura del local se da además luego de que la Justicia resolviera no avanzar con una imputación de delito contra el comerciante.

El fiscal a cargo de la causa consideró que el hombre actuó en legítima defensa, una postura que enseguida fue respaldada públicamente desde la administración de gobierno de Chubut.

En ese sentido, el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, salió a hacer declaraciones públicas horas después del intento de robo, avalando la postura del fiscal.

Además, el funcionario reveló que el dueño de la joyería tenía permiso para portar armas y practicaba tiro regularmente.

También dijo que en 2021 había sufrido una grave delito, cuando delincuentes se metieron en su casa, le pegaron y lo amenazaron con cortarle dedos de la mano si no les daba acceso a su joyería.

"Él no merecía volver a vivir la situación, porque para mí la y para la Justicia, la única víctima aquí es él", expresó el funcionario.