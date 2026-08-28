La agresora, de 29 años, la atacó tras una fuerte discusión en la zona de consultorios, cuando la víctima esperaba ser atendida. Serían familiares políticas.

Le cortó la cara con un cutter a una chica de 18 años en medio de un hospital lleno de gente.

Una adolescente de 18 años fue atacada brutalmente en medio de una violenta pelea entre mujeres que se dio adentro del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia , en Chubut.

La agresora, una joven de 29 años que sería familiar política de la víctima, fue detenida en el lugar por la Policía, luego de que en medio de la fuerte discusión se abalanzara con un cutter sobre la chica y le provocara un corte en la cara .

Según explicó después un comisario, la intervención de algunas personas que esperaban a ser atendidas para interrumpir el ataque fue fundamental para evitar consecuencias más graves.

El episodio se produjo alrededor de las 9.50 de este 28 de agosto de 2026, en el sector de consultorios que da a la avenida Hipólito Yrigoyen, y que se vio alterado durante buena parte de la mañana debido al despliegue policial que se realizó después del hecho.

Fue el personal de la Seccional Primera de la Regional Comodoro Rivadavia el que intervino luego de un aviso que les llegó via Centro de Monitoreo.

Un lugar lleno de testigos

Según pudo reconstruirse a partir de los testimonios que tomaron los agentes que acudieron al lugar, la joven agredida esperaba para atenderse en uno de los consultorios.

No estaba sola. La acompañaban por su pareja y un menor de edad.

Pero además, el sector de atención programada, a esa hora del día, estaba atestado de gente, incluidos varios menores de edad.

Varios testigos señalaron a la agresora, que fue detenida inmediatamente por la policía.

En determinado momento, llegó la otra mujer, con quien la chica habría mantenido un conflicto previo y se inició una acalorada discusión.

La importante presencia de testigos en el lugar no evitó que la tensión de la disputa se intensificara.

Hasta que, en el pico de la pelea, según los testimonios de testigos, la agresora sacó un cutter con mango de color naranja y le provocó la herida cortante a la víctima.

Fue la propia gente presente en las salas de espera la que señaló a la agresora, por lo que los efectivos policiales que estaban de consigna en el hospital procedieron a su aprehensión inmediata.

Le cocieron la cara en el mismo hospital

Fuentes policiales precisaron que la lesión no reviste riesgo de vida, aunque requirió atención por el corte sufrido entre la mejilla y el mentón.

La joven agredida fue asistida de inmediato por médicos del Hospital Regional al que, ciertamente, había ido por otra razón.

Al momento de la intervención de los agentes, la herida que sufrió ya estaba siendo suturada.

Uno de los sectores internos del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia (foto de archivo).

También se hizo presente personal de la División Policía Científica, que realizó las actuaciones correspondientes y secuestró el cutter que habría sido utilizado durante el ataque.

La mujer de 29 años quedó a disposición de las autoridades.

Esperan imágenes de una cámara de seguridad

Durante las primeras actuaciones, los efectivos identificaron una cámara de seguridad en el sector donde ocurrió el hecho, según informó ADNSUR.

La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias exactas del ataque y la responsabilidad de la detenida.

Uno de los puntos centrales que deberán dilucidar es el motivo qué desencadenó la violenta discusión adentro del hospital.

¿Disputa familiar?

Según explicó el jefe de la Seccional Primera, Walter Cornelio, por Zeta TV, las dos mujeres no son familiares, aunque sería un vínculo político, a través de una tercera persona.

“Tenemos la hipótesis de que se habría originado hoy el conflicto ahí en el Hospital Regional”, señaló el comisario.

Además, destacó que otras personas que estaban presentes intervinieron antes de la llegada de la Policía para intentar separar a las mujeres y contener la situación.

“Pudo haber sido peor todavía o pudo haber resultado lesionada alguna otra persona”, sostuvo Cornelio, quien destacó que el conflicto pudo ser controlado rápidamente.