A poco más de dos semanas de la llegada de los pingüinos de Magallanes, avanzan obras en los caminos y el centro de interpretación. Los tickets se compran online.

Temporada de avistaje de pingüinos: fechas, tarifas y un nuevo acceso a la reserva de Punta Tombo.

La Administración de Vialidad Provincial de Chubut anunció la puesta en marcha de obras para mejorar el acceso a la reserva natural protegida de Punta Tombo, donde cada año se concentran las mayores colonias de pingüinos de Magallanes de las playas continentales argentinas.

Según informaron las autoridades, las tareas se concentran sobre el camino de ingreso a Punta Tombo desde la Ruta Provincial 42. Buscan mejorar las condiciones de circulación en el sector, que durante los próximos meses tendrá un mayor movimiento de vehículos por la llegada de turistas interesados en observar la colonia de pingüinos.

Como cada año, los pingüinos de Magallanes ya están llegando a las costas de Chubut y la temporada oficial de avistaje tiene fecha prevista de inauguración el próximo 14 de septiembre.

La renovación del acceso se ejecuta con financiamiento del Gobierno del Chubut y contempla una modificación del recorrido actual del camino.

Por estos días, los equipos viales trabajan sobre el terreno con tareas de movimiento de suelo, nivelación y compactación, que permitirán preparar la superficie para incorporar posteriormente material de ripio y mejorar el estado del acceso.

Obras en el acceso a Punta Tombo.

Se construirá también un nuevo ingreso completamente hormigonado que permitirá facilitar el ingreso de personas con movilidad reducida.

Para esto, habrá una explanada de entre 80 y 90 metros cuadrados, y eliminarán escalones, desniveles y obstáculos en el acceso al sendero.

Además, un aspecto crucial de las obras está enfocado en el drenaje del camino, para evitar anegamientos o situaciones peligrosas relacionadas con el clima.

Para esto, están construyendo una alcantarilla con cabeceras de hormigón, destinada a evitar el agua en el camino.

Un recorrido renovado por Punta Tombo

Además de la importante intervención en el camino de acceso, se pusieron en marcha también obras y mejoras vinculadas con los espacios destinados a recibir a los visitantes que llegan al área para realizar el recorrido y observar la fauna.

En este sentido, entre las acciones previstas se encuentra la renovación del Centro de Interpretación, que incorporará una sala audiovisual inmersiva en el lugar donde estaba el antiguo microcine.

La Sala del Mar del museo será transformada por completo con animales restaurados, un nuevo mural, iluminación renovada y sonido ambiente.

Por otro lado, sumarán con un espacio diseñado para que los visitantes puedan tomarse fotografías “inmersos” en la fauna marina de la Patagonia.

Entradas y precios

Las entradas al Área Natural Protegida ya están disponibles en la web oficial puntatombo.org, con tarifas diferenciadas para turistas argentinos, extranjeros y residentes en la provincia de Chubut que vayan a ver los pingüinos.

Estos son los precios para cada una de las categorías: