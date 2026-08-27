Municipales de Neuquén cobran los sueldos antes de lo previsto: cuál es la fecha confirmada

El Ejecutivo los abonará con recursos propios, sin recurrir a asistencia financiera exterior. El anuncio fue confirmado por el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky.

Los municipales de Neuquén cobran los sueldos de agosto antes de lo previsto.

Los municipales de Neuquén cobran los sueldos de agosto antes de lo previsto. Claudio Espinoza

Al igual que los estatales de Neuquén, los trabajadores de la Municipalidad de Neuquén también cobrarán los sueldos correspondientes a agosto antes de lo previsto. El Ejecutivo los abonará con recursos propios, sin recurrir a asistencia financiera exterior.

El anuncio fue confirmado por el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky , quien remarcó el compromiso de cumplir con la acreditación de haberes el último día hábil de cada mes.

"El día sábado va a estar acreditado en todas las cuentas de los trabajadores y trabajadoras municipales del Banco de la Provincia del Neuquén el salario correspondiente al mes de agosto", detalló el funcionario.

Schpoliansky aclaró que si bien el último día hábil corresponde al lunes 31, las acreditaciones en el Banco Provincia del Neuquén estarán disponibles el día sábado 29 de agosto. "Siempre lo destacamos, lo hacemos con recursos propios sin ningún tipo de asistencia financiera de ninguna naturaleza", enfatizó sobre la solvencia municipal.

La administración local sostiene una política fiscal basada en la eficiencia presupuestaria y el orden macroeconómico para cumplir con sus compromisos en tiempo y forma.

"Tiene que ver con tener las cuentas ordenadas, con tener superávit corriente todos los meses volcado a obra pública e infraestructura y el hecho de tener las cuentas ordenadas nos permite entonces pagar con recursos propios los salarios de acuerdo a la indicación del intendente Mariano Gaido", Fernando Schpoliansky. "Tiene que ver con tener las cuentas ordenadas, con tener superávit corriente todos los meses volcado a obra pública e infraestructura y el hecho de tener las cuentas ordenadas nos permite entonces pagar con recursos propios los salarios de acuerdo a la indicación del intendente Mariano Gaido", Fernando Schpoliansky.

Acuerdo salarial con los municipales

En relación a la pauta salarial con los representantes sindicales, la Municipalidad mantiene la previsión acordada previamente para los meses venideros. El esquema vigente con la asociación sindical Sitramune contempla una actualización progresiva.

"El acuerdo establecido a principios de año con el gremio Sitramune, firmado por el doctor (Juan) Hurtado, el secretario de Gobierno del municipio, establece que para el próximo mes de septiembre vamos a tener un incremento en el básico de todas las categorías del 3% y luego, en el mes de octubre, el IPC trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre", precisó.

El porcentaje estipulado para el mes entrante forma parte de una política activa de mejora salarial acordada con la representación de los trabajadores.

"Este 3% del mes de septiembre está dentro del 11% que hemos acordado pagar por encima del IPC trimestral, es decir, lo que ha habido en el acuerdo con el gremio Sitramune es una recomposición salarial real por encima del IPC trimestral del 11% distribuido en distintos meses", explicó el funcionario.

A su vez, agregó que "en este caso, en el mes de septiembre corresponde entonces un 3% que va por encima del IPC que vamos a pagar en el mes de octubre trimestralmente".

La suma volcada por la Municipalidad para el pago de los salarios de agosto alcanza un monto cercano a los 7.000 millones de pesos. Este volumen de dinero ingresa al circuito económico justo antes del inicio de mes, dinamizando la actividad comercial de cercanía y los comercios minoristas.

"La verdad es que es muy importante porque para la economía de la ciudad volcar una suma cercana a los 7.000 millones de pesos, que es lo que se paga de salarios a los trabajadores y trabajadoras municipales, es muy importante", remarcó Schpoliansky.

"Imagínense que seguramente la mayoría de esos fondos se vuelca al comercio local, a la industria local, y eso genera un desarrollo económico muy importante en la ciudad de Neuquén, tiene un efecto multiplicador muy significativo en la economía y la verdad que hacerlo a esta altura del mes es muy importante y significativo para la economía de la ciudad de Neuquén", concluyó el secretario de Finanzas.