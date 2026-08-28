Un video difundido en las redes por vecinos mostró el instante exacto del incidente y motivó una inspección de las autoridades.

Temor por un deslizamiento de piedras y tierra en una popular playa de la Patagonia.

Un deslizamiento de rocas y tierra sorprendió a los vecinos de Rada Tilly que viven próximos a Punta Sur, uno de los puntos que muchos visitantes eligen para disfrutar los días de verano en la popular playa de Chubut .

El desprendimiento se produjo en la ladera de un cerro que bordea el sector costero, en un punto ubicado hacia uno de los extremos del balneario .

Vecinos captaron el momento con sus celulares y el video se viralizó rápidamente y generó alarma .

El episodio ocurrió el miércoles 26 de agosto de 2026 durante la tarde, en un momento en el que afortunadamente había marea alta.

Esa circunstancia fue crucial para que no se generaran consecuencias más graves: los desprendimientos cayeron directamente al agua.

Piedras y una densa nube de polvo

En la filmación se ve por detrás de un parador de la conocida playa de la Patagonia el momento exacto en que las piedras caen hacia el agua, en medio de una densa nube de polvo que lentamente se levanta por el aire.

Esa postal impactante generó inmediatamente preocupación de quienes viven cerca de la ladera del cerro, a cierta distancia de la costa, en viviendas cuyas calles quedan de espaldas a la formación rocosa.

Según los estudios que maneja el municipio, no debería registrarse riesgo para esas casas, ni tampoco para vehículos, personas o animales.

Además, el área cuenta con señalización preventiva que advierte sobre la restricción de circulación en el sector afectado.

Pese a eso, según remarcó un cronista de ADNSUR que se acercó al lugar poco después del incidente, la ladera es una zona frecuentada para hacer trekking y otras actividades físicas.

Por eso, en las horas posteriores, la gente del lugar recomendó evitar esas prácticas en los sectores más expuestos del cerro.

Inspección del municipio de Rada Tilly

Las autoridades locales tomaron conocimiento del acontecimiento gracias a la filmación que difundió la gente, y dispusieron una recorrida inmediata de personal municipal para relevar el estado del lugar.

Para llevar tranquilidad a la comunidad ante la preocupación que se había generado, poco después el secretario de Gobierno local, Eduardo Romero, hizo declaraciones públicas.

"La información que tenemos llegó a través de los videos, donde hubo un desprendimiento del cerro. La marea estaba alta, no hubo personas afectadas ni situaciones de riesgo", indicó el funcionario en diálogo con medios de prensa chubutenses.

El parador en Punta Sur y de fondo, la ladera en la que se produjo el deslizamiento. ADNSUR

La inspección se realizó junto a personal de Seguridad Urbana, y según explicó Romero, no se detectaron circunstancias que representaran peligro para quienes se encontraban en la zona en ese momento.

"Encontramos en ese sentido un ambiente seguro", sostuvo para no dejar ningún tipo de duda luego del temor que habían generado las imágenes.

Un fenómeno ligado a la erosión natural

Si bien lo que mostraron las imágenes parecía dar cuenta de un fenómeno que se salió de lo habitual incluso ante los ojos de quienes viven cerca, las autoridades acalaron que no excedió los movimientos habituales que pueden esperarse en un lugar de estas características.

De acuerdo con lo señalado por Romero, este tipo de desprendimientos responde a las características geológicas del cerro.

"Es algo que se da naturalmente por las formaciones geológicas en nuestra ciudad. Periódicamente hay pequeños desprendimientos que tienen que ver con la erosión, la lluvia; a veces se generan estos fenómenos", explicó Romero.

El funcionario remarcó además que los sectores urbanizados están a resguardo de estas situaciones.

"Estos desprendimientos no se dan sobre las casas, es más en la restinga, en la punta del cerro", señaló, y aclaró que los controles periódicos no detectaron hasta el momento riesgos para zonas habitadas.

Controles y monitoreo del cerro

Según informaron las autoridades, el seguimiento del sector está a cargo de personal de Obras Públicas y de otras áreas municipales, que realizan recorridas para observar el estado del cerro y detectar eventuales modificaciones en el terreno.

"Nosotros lo revisamos y controlamos periódicamente y hasta ahora no hemos evidenciado riesgos de que esto pudiera suceder sobre alguna vivienda o zona habitada. Es más hacia la restinga, en una zona que además está señalizada", cerró Romero.