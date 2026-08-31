La encontró personal de una reserva natural protegida de Chubut. Ya identificaron al dueño y hay una denuncia en marcha.

Apareció una camioneta en el fondo de un lago: la hipótesis de una insólita imprudencia.

Tras el hallazgo de una camioneta Ford F-100 hundida en el lago de un área protegida de la provincia de Chubut , las autoridades abrieron una investigación por posible daño ambiental y plantearon las primeras hipótesis acerca de lo que podría haber ocurrido.

La camioneta fue encontrada en las aguas del lago La Plata , dentro del Parque Protegido Municipal Shoonem, en Alto Río Senguer, en la zona cordillerana del sur de la provincia de Chubut .

El intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, confirmó que el vehículo había ingresado al área protegida hace casi un mes, el 2 de agosto de 2026.

El jefe comunal precisó además que el propietario de la F-100 ya fue identificado, y se refirió a la primera hipótesis que se maneja acerca de lo que pudo haber ocurrido, que, según opinó, podría tener que ver con una insólita imprudencia.

La camioneta, una Ford F-100 de cabina simple, fue encontrada por personal que trabajaba en la zona, a unos 30 metros de la costa y poco más de 7 metros de profundidad.

Miguel Mongilardi, intendente de Alto Río Senguer, Chubut.

Según contó Mongilardi, la intendencia tomó conocimiento del caso durante el último fin de semana, por unos vecinos que, durante una conversación casual en un taller mecánico, comentaron que alguien “tenía fotos de una camioneta que había caído al lago”.

A partir de ese dato, se verificó el registro de ingreso al parque y se constató que el vehículo, cuyo propietario sería una persona de Comodoro Rivadavia, había ingresado el 2 de agosto y nunca se había registrado su salida.

¿Cómo se hundió la camioneta?

Con la información del registro, se comunicaron con el establecimiento donde se habían alojado los visitantes y allí les informaron que la camioneta había sufrido un desperfecto y había quedado varada, pero nadie habló de que se hubiera hundido.

“Hace aproximadamente 15 días que esa camioneta está en ese lugar”, precisó Mongilardi, y advirtió que tiene combustible y aceite, por lo cual habría generado un daño ambiental.

Acerca de cómo llegó la F-100 abajo del agua, el intendente dijo que no encuentra demasiadas explicaciones.

“Se ha quebrado el hielo y cayeron en el lago, es la única que se me ocurre”, barajó, teniendo en cuenta que en agosto se registraron temperaturas muy bajas y que algunas partes del lago podrían haber estado congeladas.

“Es una locura, porque por más que esté congelado, no sé en qué cabeza cabe. Yo no pasaría ni caminando sobre el lago, viendo las profundidades que tiene”, afirmó el jefe comunal, pero aclaró que solo se trata de una hipótesis y será la investigación judicial la que determine qué ocurrió.

Los pasos legales

La Fiscalía de Sarmiento y el Ministerio de Ambiente del Chubut tomaron intervención tras la denuncia radicada por la Municipalidad de Alto Río Senguer.

Mongilardi agregó que se evalúa intimar al dueño para que retire la camioneta por sus propios medios y a su costo, ya que el Municipio no cuenta con medios ni recursos para hacerlo.

Dijo que en caso de que el dueño no se encargara de sacar el vehículo, podrían iniciar acciones penales.

El Parque Municipal Shoonem es un área protegida creada mediante una ordenanza municipal en 2013 y que comprende unas 148 mil hectáreas.

Abarca los lagos Fontana y La Plata, además de zonas de importancia para la conservación del huemul y otras especies de fauna autóctona.