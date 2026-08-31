Qué pasó con el cadete de policía Aarón Rosales en Chubut: está en terapia intensiva y se investiga sin denuncia

Tiene una lesión grave en el hígado y habría que operarlo. Se cree que fue golpeado por al menos otros cuatro aspirantes. Silencio oficial.

Cadete de Policía en terapia intensiva: aunque no hubo denuncia, la Fiscalía decidió investigar

El Ministerio Público Fiscal de Chubut decidió iniciar una investigación de oficio para intentar determinar qué ocurrió con Aarón Rosales, el cadete de la Escuela de Policía de la provincia que permanece internado en terapia intensiva con una grave lesión en el hígado.

Rosales , de 21 años, cursa el primer año de formación en la fuerza policial de Chubut. Está internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Subzonal Santa Teresita de Rawson y presenta un sangrado hepático.

El estado del cadete es reservado y se realiza un seguimiento constante de su evolución. En caso de que persistiera el el sangrado interno, los médicos del Hospital Santa Teresita analizaban la necesidad de operarlo, según informó el medio especializado Azules Chubut Informa.

Entretanto, la Fiscalía tomó intervención de oficio y se encuentra trabajando junto con Gendarmería Nacional en la investigación de los hechos que habrían derivado en las graves lesiones de Rosales.

Investigan la agresión a un cadete en la Escuela de Policía de Rawson, Chubut.

De acuerdo con las primeras versiones, las lesiones y heridas internas tendrían que ver con una golpiza propinada por otros cadetes de la institución formativa.

Asimismo, se supo que la Policía del Chubut lleva adelante una investigación interna. Más allá de esto, no hubo ninguna denuncia por parte de las autoridades de la Escuela de Policía.

Desde la fuerza, tampoco se brindó información oficial por el momento que permita conocer qué ocurrió ni las circunstancias en las que Rosales sufrió las lesiones que derivaron en su internación.

Dolores y vómitos

El episodio que derivó en el grave estado de salud de Rosales se conoció este fin de semana a partir de que el padre del joven aspirante -que sería un suboficial de la Policía del Chubut- expresó en sus redes sociales la preocupación que tenía por el estado de salud de sus hijos.

Sin embargo, tendría su origen hace varios días, con versiones que indican incluso que ocurrió en los primeros días de agosto.

El joven habría sido llevado inicialmente al hospital por presentar dolores y vómitos, pero en ese momento no se habría informado que había sufrido una agresión, según difundió el medio local Canal 12, ni se advirtió la gravedad de su cuadro de salud.

Tras realizar sucesivos estudios, los médicos habrían detectado lesiones internas compatibles con golpes, entre ellas una lesión hepática, por lo que se dispuso que el cadete quedara internado.

Fuentes citadas por Canal 12 habrían confirmado que el joven de 21 años recibió los golpes de parte de otro grupo de cadetes de la Escuela de Policía de Rawson.

Estos cadetes pertenecerían a un curso más antiguo y serían por lo menos cuatro los involucrados en la agresión.

Custodia en el hospital de Rawson

Ninguna de estas informaciones tuvo por el momento confirmación oficial por parte de la Policía ni de la Justicia.

Desde el gobierno de la Provincia del Chubut dejaron trascender que difundirían un comunicado oficial, pero hasta la mañana de este lunes no lo habían hecho.

Mientras tanto, después de que tomó estado público la noticia, se dispuso una consigna de custodia en el hospital donde permanece internado el cadete.

Personal policial apostado en el lugar restringe el ingreso y permite el acceso únicamente a familiares directos del joven.