Salvaje ataque a cuatro policías: varios heridos y un hombre baleado

El episodio ocurrió durante un operativo por un auto mal estacionado. Vecinos atacaron a los efectivos y les sustrajeron un arma.

Un operativo policial por el acarreo de un vehículo mal estacionado terminó en un violento enfrentamiento con vecinos en el barrio Villa Tranquila, en Avellaneda. Al menos cuatro efectivos resultaron heridos y un hombre fue baleado en el hombro. El paciente fue trasladado al Hospital Fiorito y se encuentra fuera de peligro.

El episodio ocurrió el viernes alrededor de las 16.30, sobre la calle Estévez al 800, a unas ocho cuadras del domicilio del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Según fuentes policiales, una sargento que patrullaba la avenida Centro detectó un automóvil mal estacionado cuyo conductor se negó a retirarlo.

Ante esa situación, la agente se comunicó con la encargada del área de Cuidadores Ciudadanos y solicitó una grúa municipal. El vehículo llegó pocos minutos después y comenzó el procedimiento para retirar el automóvil.

Sin embargo, un grupo de vecinos se concentró en el lugar y comenzó a agredir a la sargento. Durante el ataque, la mujer cayó al suelo y le quitaron el chaleco antibalas y un cargador de su pistola reglamentaria. Los investigadores analizan si el episodio pudo estar relacionado con una presunta venganza entre vecinos.

Le quitaron el arma a un policía

Un móvil de apoyo que recorría la zona llegó para asistir a la agente, pero sus ocupantes también fueron superados en número. La turba se abalanzó sobre el sargento que se encontraba en el vehículo de refuerzo y, durante el forcejeo, una mujer logró tomar su pistola Bersa calibre 9 milímetros.

En medio de la pelea se produjo un disparo que alcanzó a un hombre mayor en el hombro derecho. Segundos después, el efectivo consiguió recuperar el arma.

Ante la cantidad de personas que participaban de la agresión y el lanzamiento de distintos objetos, otro sargento efectuó disparos hacia una zona considerada segura para poder retirarse del lugar.

Los efectivos se refugiaron en la garita ubicada en Estévez y Roca. Durante la retirada, varios de los presentes sustrajeron las llaves del móvil policial y rompieron los vidrios del vehículo. Finalmente, la llegada de unidades adicionales permitió recuperar las llaves y retirar el patrullero.

Parte del violento episodio quedó registrado en videos filmados por testigos. En una de las imágenes se observa cómo uno de los policías es golpeado por varios vecinos.

Un hombre recibió un disparo

El hombre herido fue trasladado al Hospital Fiorito. De acuerdo con su propio relato, había salido de su domicilio para observar la confrontación y recibió el impacto en el hombro sin poder determinar desde dónde había sido efectuado el disparo.

Las fuentes consultadas indicaron que la lesión no reviste gravedad y que el paciente se encuentra fuera de peligro.

La Unidad Fiscal de Instrucción N°3 inició actuaciones por los delitos de daño, atentado a la autoridad, robo y lesiones agravadas, además de una investigación vinculada con la tenencia y manipulación de armas durante el procedimiento policial.

Por otra parte, la UFI N°4 dispuso identificar a los efectivos que participaron del operativo y secuestrar el armamento de los dos policías que efectuaron disparos. Por el momento, no se adoptaron medidas contra los agentes.

A su vez, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) ordenó elaborar una copia administrativa y remitirla junto con las actuaciones que surjan de las pericias realizadas sobre las armas secuestradas.

Fuentes vinculadas con la investigación señalaron además que una de las agentes que fue agredida es vecina del barrio Villa Tranquila.