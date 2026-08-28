Una policía baleó a un ladrón de 17 años en una estación de servicio: efectuó cinco disparos

El delincuente se arrastró varios metros herido para intentar escapar en medio de los disparos. Todo quedó grabado.

El delincuente cayó herido en el piso y se arrastró por varios metros para intentar alejarse, hasta que no pudo continuar.

Un violento episodio se registró en una estación de servicio, donde un motochorro fue atacado a balazos por una policía . Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

La mujer perteneciente a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires estaba vestida con su uniforme reglamentario y pertenece a la división Anillo Digital.

El sangriento hecho sucedió en la estación de servicio YPF ubicada en Ruta 21 y Calderón de la Barca, de González Catán, en la madrugada de este viernes.

Dos de los disparos impactaron en uno de los sospechosos, identificado como Román Maximiliano Bravo, de 17 años, quien sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y la pierna izquierda. El segundo implicado logró escapar del lugar en la moto.

Video: el ladrón baleado se arrastró varios metros para intentar escapar

Según se pudo conocer, la policía que cargaba combustible observó cuando dos delincuentes a bordo de una moto Tornado roja y blanca apuntaron a otro motociclista que cargaba combustible y le exigieron la entrega de la llave de su rodado.

La mujer también aguardaba para llenar el tanque de su vehículo, y de inmediato decidió identificar, provocando que uno de los agresores disparó contra ella con el arma que portaba en su poder, lo que dio inicio al enfrentamiento.

La agente disparó 5 veces y por lo menos dos alcanzaron a dar en el cuerpo del ladrón que se movilizaba como acompañante. En medio del violento episodio, el conductor de la moto puso primera y se alejó raudamente del lugar al oír los disparos.

El ladrón herido se arrastró por varios metros en el playón de carga de combustible hasta que no pudo más seguir. Quedó tendido y apuntado por la oficial, que de inmediato dio aviso al 911 para avisar de lo ocurrido.

A su lado, el motochorro herido dejó tirada un arma de fuego y fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde se encuentra internado y a la espera de ser intervenido. Además, está detenido.

En este contexto, la Policía de la Provincia de Buenos Aires inició la búsqueda del segundo sospechoso. La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado y quedó bajo investigación judicial.

Tres ladrones muertos tras intentar asaltar a una pareja de policías en La Matanza

Hace menos de una semana, una pareja de policías de la Ciudad de Buenos Aires mató a tres delincuentes cuando intentaron asaltarlos en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza. El hecho ocurrió durante la noche del viernes y quedó registrado por una cámara de seguridad.

La secuencia comenzó cuando los agentes, ambos vestidos de civil, llegaron a bordo de un Volkswagen Fox gris a un domicilio ubicado en la calle Sudamérica al 2400. Al descender del vehículo fueron sorprendidos por cuatro hombres armados que llegaron en un Renault Sandero negro.

En las imágenes captadas por la cámara de seguridad se puede ver el momento en que dos de los asaltantes se dirigieron hacia el conductor, de 25 años, le abrieron la puerta y lo apuntaron con armas de fuego. Otro de los delincuentes se acercó a la puerta del acompañante, donde se encontraba la mujer, de 21 años. Ambos policías sacaron sus armas reglamentarias y se produjo un intercambio de disparos a corta distancia.

Como consecuencia del enfrentamiento, dos de los asaltantes murieron en el lugar, junto a la puerta del conductor. Fueron identificados como Kevin Martínez, de 18 años, y Walter Ponce, de 22. Un tercer sospechoso, Rodrigo Vargas, de 22 años, resultó herido y fue trasladado al Hospital Paroissien. Allí, posteriormente, se confirmó su muerte.

El cuarto asaltante, recibió un roce de bala en la espalda. Quedó detenido mientras era atendido en el Hospital Simplemente Evita. En tanto, un quinto integrante de la banda, quien habría estado al volante del Renault Sandero utilizado para llegar al lugar, consiguió escapar y permanece prófugo. La Policía bonaerense continúa con su búsqueda.