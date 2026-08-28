Brutal golpiza en un boliche: un patovica le fracturó la mandíbula a un adolescente

La violencia comenzó durante una discusión por un celular y terminó con varios jóvenes golpeados. Los videos que se difundieron.

El guardia de seguridad fue detenido durante un allanamiento y quedó imputado por lesiones graves. (Foto: Policía de Córdoba)

En medio de una discusión por el supuesto robo de un celular, varios jóvenes terminaron golpeados brutalmente por patovicas en un boliche . Uno de ellos, un adolescente de 17 años, sufrió una doble fractura de mandíbula y deberá ser operado.

Todo ocurrió cuando el personal de seguridad intentaba controlar una pelea entre dos grupos. De acuerdo con el relato de la víctima, un patovica comenzó a lanzar golpes contra personas que ya se habían alejado del enfrentamiento.

La secuencia fue grabada por distintos videos hechos por testigos. Las imágenes fueron de gran utilidad para identificar al presunto agresor y también abrieron una investigación sobre el funcionamiento de la seguridad dentro del establecimiento.

La pelea por un celular que terminó con varios jóvenes golpeados

Todo ocurrió cerca de las cuatro de la mañana del domingo en el boliche Río, ubicado en la zona del Chateau Carreras, Córdoba, pero las imágenes se conocieron en las últimas horas.

De acuerdo a la información policial, dos grupos discutieron después de que uno de los asistentes denunciara el robo de un celular. El adolescente contó que él y su primo se acercaron para intentar separar a los involucrados. Como no consiguieron detener la pelea, decidieron apartarse y mantenerse fuera del conflicto.

En ese momento intervinieron varios integrantes del personal de seguridad. Mientras uno trataba de separar a los grupos, otro comenzó a empujar y golpear a diferentes jóvenes que permanecían en la pista.

“No medió palabras, vino y nos pegó directamente. Mucho más grande en edad, en tamaño”, relató la víctima.

Uno de los primeros golpes dejó inconsciente a un chico. Cuando el primo del adolescente intentó sostenerlo para evitar que cayera contra el piso, también fue atacado. El joven de 17 años se acercó con la intención de calmar la situación y recibió un golpe en la cara. Otro integrante del grupo quiso intervenir y también terminó agredido.

El adolescente sufrió doble fractura de la mandíbula

Después del ataque, la víctima salió del boliche y fue hasta el Hospital Cura Brochero. Durante la primera revisión le indicaron que la lesión no parecía grave, aunque el establecimiento no contaba con los equipos necesarios para realizar estudios más precisos. El dolor continuó y el adolescente acudió a otro centro médico. Los nuevos análisis revelaron que tenía fracturas oblicuas en ambos lados de la mandíbula.

Los médicos evaluaban realizarle una intervención quirúrgica entre el jueves y el viernes. La operación permitiría acomodar los huesos afectados y estabilizar la mandíbula durante la recuperación.

El abogado del joven, Diego Bustos, presentó ante la Justicia los videos grabados por testigos y pidió que la investigación no se limite al trabajador señalado por los golpes.

“Pedimos que se extienda la responsabilidad a los dueños del boliche y al organizador de la seguridad del lugar”, afirmó.

Cómo detuvieron al patovica agresor

La Dirección Coordinación de Brigadas Civiles realizó el jueves un allanamiento en una vivienda de la zona sur de Córdoba capital. Allí fue detenido un hombre mayor de edad que trabajaría como guardia del boliche.

El guardia de seguridad del boliche Río fue detenido durante un allanamiento en un barrio de la zona sur de Córdoba. Quedó imputado por lesiones graves. (Foto: Policía de Córdoba)

El sospechoso quedó imputado por lesiones graves y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4, turno 2, encabezada por Horacio Vázquez.

La Justicia deberá comparar las imágenes con las declaraciones de las víctimas y determinar cuántas personas fueron atacadas por el patovica. También analizará la participación de los demás integrantes del operativo de seguridad.