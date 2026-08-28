Así fue el brutal accidente donde murió "El Polaco", el proteccionista que cuidaba 250 animales

A lo largo de casi veinte años, Eduardo rescató a miles de perros en situación de calle. Hay preocupación por el futuro de los animales.

El refugio de "El Polaco" se convirtió en un símbolo del activismo animal.

Un reconocido proteccionista argentino falleció en las últimas horas. Tenía 49 años y falleció producto de un brutal accidente. Hay preocupación por el futuro de los 250 animales que tenía a su cuidado.

Eduardo “Polaco” Groh Riemersma murió este jueves luego de ser parte de un grave accidente de tránsito mientras transitaba en motocicleta en Santiago del Estero. Era conocido como El Montecito de los Canichones, que a lo largo de casi veinte años rescató a miles de perros en situación de calle.

El refugio se convirtió en un símbolo del activismo animal. Desde ese espacio desarrolló una tarea incansable de rescate, cuidado y concientización que trascendió las fronteras provinciales y lo convirtió en una figura querida en toda la Argentina.

Así fue el fatal accidente donde murió "El Polaco"

“El Polaco” Groh Riemersma falleció a los 49 años cuando circulaba en su moto. El trágico accidente ocurrió este jueves por la tarde, cerca de las 15:40 en la rotonda de Avenida Alsina y Ramón Gómez Cornet, en la ciudad de Santiago del Estero.

El hombre erdió el control de su moto KTM 990 Adventure y cayó violentamente sobre la calzada.´Personal del Servicio de Emergencia y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) llegó rápidamente al lugar y trasladaron a la víctima al Hospital Regional.

Según el médico, Francisco Alderete, Groh Riemersma ingresó sin signos vitales.De acuerdo al parte médico inicial, el impacto contra la calle le provocó un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica y hundimiento de tórax, lesiones que evidencian la gravedad del siniestro.

De acuerdo con los primeros datos, al llegar al sector de la rotonda, y por causas que todavía son materia de investigación, habría perdido el control. El rodado derrapó y Riemersma quedó tendido e inconsciente sobre la cinta asfáltica.

Tras confirmarse el fallecimiento, la Fiscalía a cargo de Martín Silva inició una investigación para determinar cómo se produjo el accidente. Ordenaron la intervención del área de Criminalística para realizar peritajes en la escena y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

Asimismo, se conoció que la Policía Científica fue convocada al hospital para trasladar el cuerpo a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia. Pero el informe preliminar, difundido por Info del Estero, describió un cuadro traumático severo, compatible con un impacto de alta energía.

Pero aún la causa exacta de la muerte y la mecánica del hecho quedarán sujetas a los resultados de las pericias forenses.

Qué pasará con el refugio donde el Polaco cuidaba a 250 animales

La muerte de Eduardo Groh Riemersma generó preocupación inmediata acerca del futuro de El Montecito de los Canichones y el cuidado de los 250 perros que dependen diariamente del refugio.

Aunque la institución estuvo estrechamente identificada con la figura del "Polaco", su fallecimiento no implica jurídicamente el cierre ni la desaparición de la organización.

El Montecito funciona bajo la denominación de Asociación Civil Santiagueña El Montecito de los Canichones, posee personería jurídica provincial desde 2017 y cuenta con CUIT propio.

Al ser una entidad independiente de sus fundadores, la asociación continúa existiendo, puede mantener sus actividades, recibir donaciones y administrar sus bienes.