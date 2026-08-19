En menos de 48 horas, una familia perdió a tres integrantes: otra muerte por el brutal choque en Mendoza

La mujer permanecía internada en estado crítico desde el choque frontal. Son cuatro las víctimas fatales.

La tragedia por el choque frontal ocurrido el domingo por la noche en Mendoza dejó una nueva víctima . Al fallecimiento de un árbitro y dos hermanas de 19 y 20 años, ahora se suma otra mujer fallecida.

Con su muerte ya son cuatro las personas que perdieron la vida por el impacto ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 60 , cerca de la Variante de Palmira. En menos de 48 horas, una misma familia perdió a tres de sus integrantes.

En las últimas horas se conoció que Ariadna Tillar , de 54 años y madre de las dos jóvenes que habían muerto después del accidente, falleció este martes tras permanecer internada en estado crítico.

El accidente ocurrió alrededor de las 20.30. En una Volkswagen T-Cross viajaban Martín Omar Tillar, de 52 años; su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42; Ariadna Tillar y las hijas de esta última, Rosario Masó, de 19 años, y Juana Masó, de 20.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la causa, la camioneta circulaba hacia el oeste cuando habría intentado sobrepasar a otro vehículo. Durante esa maniobra chocó de frente contra un Peugeot 504.

Un choque que dejó cuatro víctimas fatales

El Peugeot era conducido por Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, un conocido árbitro de fútbol de 48 años de la zona de San Martín. Fernández Mercau sufrió heridas gravísimas y fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Central. Sin embargo, murió antes de llegar al centro de salud.

Los ocupantes de la camioneta también quedaron gravemente heridos. Los equipos de emergencia tuvieron que trabajar en el lugar para asistirlos y sacarlos del vehículo. Rosario Masó fue llevada inicialmente al Hospital Perrupato y, debido a la gravedad de su estado, luego fue trasladada en helicóptero al Hospital Central. Su hermana Juana fue derivada al mismo hospital en ambulancia.

Las dos jóvenes estuvieron internadas en estado crítico y fueron intervenidas por los médicos. Pese a los esfuerzos por salvarlas, murieron el lunes como consecuencia de las lesiones sufridas durante el impacto.

Ariadna Tillar había quedado internada en terapia intensiva en el Hospital Perrupato. Su estado era delicado desde el momento del accidente y durante las últimas horas su cuadro se agravó. Finalmente, este martes por la noche se confirmó su muerte. Tenía 54 años y era diseñadora gráfica.

Dos personas continúan internadas

En la Volkswagen también viajaban Martín Omar Tillar y Florencia Bettalemmi. Ambos sobrevivieron al choque y fueron trasladados a distintos hospitales. Tillar, contador público, permanecía internado en grave estado en el Hospital Lagomaggiore.

La tragedia en Mendoza provocó la muerte de dos hermanas, su madre y otro hombre que viajaba en uno de los autos.

Bettalemmi, en cambio, fue asistida en el Hospital El Carmen y evolucionaba favorablemente. Según la última información, se encontraba fuera de peligro.

La investigación quedó en manos de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez. Uno de los puntos clave será reconstruir la maniobra previa al impacto. Una testigo declaró que la Volkswagen T-Cross habría intentado pasar a otro vehículo antes de cruzarse con el Peugeot.

La Justicia ahora aguarda por los resultados de las pericias realizadas sobre los vehículos y en la ruta, además de nuevos testimonios que permitan reconstruir los segundos anteriores al choque.