Buscan a un andinista que iba a subir un cerro de 4.000 metros de altura hace cinco días y no regresó

Hay un testigo que afirmar haber su camioneta estacionada y realizó la denuncia. Qué se sabe de la desaparición.

La Patrulla de Rescate lleva adelante un amplio despliegue con dos equipos de rescate.

Gran incertidumbre se vive en Mendoza tras la desaparición de un andinista, que es buscado intensamente desde el domingo pasado, luego de haber ingresado a la zona de Vallecitos para realizar la escalada de un cerro de más de 4.000 metros de altura.

La preocupación comenzó después que el hombre no asistió a una de sus clases, y avisó que tenía previsto realizar una travesía el domingo 20 de septiembre. Dos días más tarde, un guía de uno de los refugios de la zona confirmó que había visto su camioneta e stacionada en el lugar y realizó la denuncia.

Según reveló diario Los Andes, el hombre tenía previsto ingresar por la Quebrada de La Angostura, continuar hacia la canaleta conocida como “Alma de Diamante” , ascender el cerro Franke, de unos 4.850 metros de altura, y posteriormente comenzar el descenso.

El hombre de 48 años fue identificado como E.P.S, oriundo de la provincia de Buenos Aires y alumno de segundo año la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking (EPGAMT) la provincia, cuyo paradero es buscado intensamente por equipos de rescate.

Cómo se lleva adelante la búsqueda del andinista

La Patrulla de Rescate lleva adelante un amplio despliegue con dos equipos de rescate. Uno de los grupos realizó un rastrillaje desde el sector donde estaba estacionado el vehículo en dirección a Alma de Diamante.

El segundo recorrió la ruta normal de ascenso al cerro Franke, ante la posibilidad de que el andinista hubiera utilizado ese camino para regresar.

Senderos, quebradas y sectores de difícil acceso con los lugares donde se concentran las tareas, tanto con equipos a pie como con apoyo de vehículos especiales y comunicaciones de alta montaña durante este viernes.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, los procedimientos se realizan de manera ininterrumpida, siempre que las condiciones meteorológicas lo permiten.

En esta jornada se sumó también personal de la EPGAMT y de Gendarmería Nacional, que trabaja bajo las directivas de la Patrulla de Rescate y participa de los rastrillajes.

El viento impide el uso de drones y helicóptero para encontrar al hombre

Las tareas son complejas debido a la compleja debido a las fuertes ráfagas de viento, bajas temperaturas, nevadas y poca visibilidad.

Como parte del operativo, se dispuso además el apoyo de drones y del helicóptero de la Policía de Mendoza. Sin embargo, las condiciones meteorológicas, especialmente las fuertes ráfagas de viento, impidieron hasta ahora utilizar estos recursos aéreos.

Por el momento, no se encontró ningún elemento relacionado al andinista que pudiera referir donde se encuentra.

La zona de Vallecitos en Luján de Cuyo conocida por sus cerros de media y alta montaña, muy utilizada para entrenamiento y ascensos previos a desafíos de mayor complejidad en la Cordillera de los Andes.

En este contexto, la experiencia del andinista desaparecido y su formación como futuro guía también son evaluadas por los rescatistas para reconstruir posibles rutas.

La búsqueda se concentra en el cerro Franke y la investigación de su desaparición está a cargo de la Oficina Fiscal 11.