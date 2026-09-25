La economía ya habría entrado en recesión en el tercer trimestre, según anticipan los consultores

Los indicadores previos de actividad económica hacen prever que entre julio y septiembre va a haber una nueva contracción, la que sumada a la baja entre abril y junio conforman lo que se denomina "recesión técnica".

La economía argentina enfrenta serias posibilidades de entrar formalmente en recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026 . La consultora internacional Oxford Economics advirtió en su último informe de coyuntura que la fuerte contracción del Estimador Mensual de la Actividad Económica reportado por el INDEC en julio, sumada a los débiles indicadores adelantados de agosto, perfilan un "escenario de desaceleración mucho más pronunciado que el previsto".

De acuerdo con los datos publicados por el INDEC, el EMAE sufrió una caída en julio del 2,9 % mensual y del 1,4 % interanual. Este resultado se ubicó sensiblemente por debajo de las previsiones de Oxford Economics (que proyectaba un retroceso del 0,8 %) y del consenso de mercado (que anticipaba una baja del 0,5 %).

Para el ministro de Economía, Luis Caputo , la actividad creció 1,7% en el acumulado de los primeros siete meses , un dato que, si bien es verdadero, oculta que hay una desaceleración en marcha.

El desplome estuvo liderado nuevamente por los sectores vinculados al consumo interno y la industria

La construcción cayó un 4,5 % mensual en julio.

La industria manufacturera registró un descenso del 5,0 % en el mismo período.

El índice de producción industrial cedió un 1,4 %.

En el frente externo, las exportaciones reales retrocedieron un 5,5 % mensual, arrastradas por menores envíos de bienes industriales, mientras que las importaciones reales bajaron un 2,5 %.

Para agosto, las estimaciones preliminares de la consultora apuntan a una nueva contracción del 0,1 % mensual. La producción industrial completó cuatro meses consecutivos de pérdidas, afectando tanto a bienes durables como no durables, al tiempo que la fabricación de vehículos profundizó la caída iniciada en junio. En el comercio exterior, las exportaciones cayeron un 0,2 % mensual y las importaciones un 2,2 %, impulsadas por la debilidad de las compras de bienes de consumo.

"Incluso asumiendo un rebote del 1,6 % mensual en septiembre, el crecimiento del PBI para todo el tercer trimestre se ubicaría en -2,0 % trimestral", señaló el economista senior de Oxford Economics para Latinoamérica, Mauricio Monge.

Ante este deterioro generalizado, la consultora confirmó que reestructurará a la baja sus proyecciones de crecimiento para el bienio 2026-2027 para incorporar el escenario de recesión, cuyos detalles se darán a conocer en su próximo informe macroeconómico regional.

La opinión de los economistas

Diego Piccardo, Libertad y Progreso : “La actividad económica cayó un 2,9% mensual desestacionalizado en julio, una contracción de magnitud extraordinaria y mayor a la esperada, en línea con el débil desempeño de la industria y la construcción. Para dimensionarla, si ese ritmo se repitiera durante doce meses, la economía se reduciría un 29,8%, casi un tercio. No se trata de una proyección, sino de una referencia para ilustrar la intensidad de la caída.

Sin embargo, la tendencia-ciclo registró un aumento mensual, lo que sugiere que factores transitorios podrían haber amplificado el retroceso de la serie desestacionalizada. Para agosto, los indicadores muestran señales mixtas, aunque esperamos un rebote respecto de julio, seguido de una mejora algo más marcada en septiembre. Aun así, dada la magnitud de la caída, será complicado que el tercer trimestre cierre con un crecimiento respecto del segundo: se necesitaría una recuperación muy fuerte en agosto y septiembre.”.

Desde el ministerio de Economía dictaminaron el cierre de tres fondos fiduciarios.

Santiago Casas, EcoAnalytics “La economía arrancó muy mal el segundo semestre y la actividad volvió a niveles de marzo de 2025. La señal más preocupante es que los sectores ligados al mercado interno siguen sin reaccionar: comercio, industria y construcción cayeron 5,1%, 4,6% y 3,3% interanual, respectivamente. Si el fuerte impulso de la cosecha, la minería y el petróleo no logró traccionar al mercado doméstico en el primer semestre, difícilmente lo haga en el tercer trimestre. El boom de algunos sectores no se transformó en una recuperación generalizada.

El gobierno no logró generar un clima de confianza que impulse la recuperación del consumo y la inversión. Pesaron más el riesgo político, la ruptura en el canal del crédito, una política cambiaria y monetaria difícil de leer, y un ajuste de precios relativos que redujo el poder adquisitivo de las familias. Generar un cambio de expectativas exigiría a esta altura un cambio de política económica, algo muy riesgoso a pocos meses del inicio del año electoral. Sin ese giro, es difícil que la economía encuentre un motor para volver a crecer. El escenario más probable es una actividad que se arrastra, con un mercado interno que no despega y un costo político que empieza a pesar”.