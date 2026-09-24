La provincia incorporó vehículos medicalizados y unidades de respuesta inmediata para reducir los tiempos de llegada ante situaciones de riesgo de vida.

El SIEN suma nuevas unidades para llegar más rápido a las emergencias en Neuquén.

El Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén ( SIEN ) comenzó a incorporar nuevas unidades para reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y reforzar la atención en distintos puntos de la ciudad . La estrategia contempla el despliegue de ambulancias, camionetas y vehículos medicalizados que serán enviados de acuerdo con el tipo de llamado y la gravedad de cada situación.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, explicó en LU5 que uno de los principales objetivos es acercar las unidades a los lugares donde puedan ser requeridas y lograr que, desde el momento en que el operador despacha el móvil, la llegada se produzca dentro de los estándares internacionales.

Actualmente, ante códigos rojos , es decir, situaciones en las que existe riesgo de vida , el tiempo de respuesta del SIEN ronda entre los ocho y diez minutos. Con el nuevo esquema, la intención es llevar ese tiempo a unos seis minutos.

Tres nuevas UMI para llegar antes

Entre los vehículos que ya comenzaron a verse en las calles hay tres Toyota Yaris especialmente identificados con la imagen del SIEN. Se trata de las UMI, Unidades Medicalizadas, que cuentan con equipamiento similar al de una ambulancia, aunque no tienen capacidad para trasladar pacientes.

Estas unidades pueden contar con médico y chofer o con enfermero y médico, según la disponibilidad de personal y las características de la emergencia. Su función principal es llegar rápidamente al lugar para comenzar la asistencia mientras se despliega el resto de los recursos necesarios.

“Este vehículo está equipado igual que una ambulancia, sin las posibilidades de transportar una persona”, explicó Ortiz Luna.

La funcionaria señaló que el nuevo sistema permitirá que, frente a determinados eventos, puedan llegar de manera simultánea distintos móviles. Por ejemplo, una ambulancia puede arribar primero con personal de enfermería, mientras una UMI se desplaza para reforzar la asistencia médica.

“En un evento van a haber tres o cuatro vehículos: una ambulancia, una camioneta y estas unidades medicalizadas”, anticipó.

Una flota de 16 móviles para Neuquén

La nueva estrategia contempla un total de 16 móviles destinados a Neuquén capital. La flota incluye tres UMI, cuatro camionetas denominadas URI, Unidades de Respuesta Inmediata, y las ambulancias tradicionales del SIEN.

Las URI permiten reforzar la presencia territorial y serán desplazadas de acuerdo con el tipo de emergencia y la ubicación de los equipos disponibles.

Ortiz Luna explicó que la cantidad de móviles que se envíe dependerá del código de la llamada. En algunos casos podrá movilizarse una sola unidad, mientras que ante una emergencia de mayor gravedad se podrán enviar dos, tres o incluso más vehículos.

La distribución busca que los móviles estén ubicados de manera estratégica y puedan desplazarse en forma radial por la ciudad. De esta manera, la respuesta no dependerá exclusivamente de que una ambulancia tenga que trasladarse desde una base determinada.

La secretaria señaló que el objetivo es que la población perciba una llegada más rápida, especialmente en las situaciones donde cada minuto puede ser determinante.

También habrá una UMI pediátrica

Dentro del nuevo esquema también se incorporó una UMI pediátrica, destinada a reforzar la atención de niños y niñas que requieran asistencia de emergencia.

El SIEN cuenta actualmente con nueve pediatras y dispone de un servicio pediátrico de emergencias. La nueva modalidad permitirá que, cuando una situación lo requiera, un profesional pueda desplazarse hasta el lugar para brindar atención.

En el caso de las escuelas, por ejemplo, la primera respuesta podrá estar a cargo de una ambulancia o una camioneta con personal de enfermería, mientras que el médico podrá ser enviado posteriormente si la situación lo requiere.

Una línea telefónica con pediatras comenzará la próxima semana

Ortiz Luna también adelantó una nueva prestación que comenzará a implementarse la próxima semana: un servicio de consultas pediátricas telefónicas a través del 107. La propuesta busca que las familias puedan comunicarse con un pediatra para realizar consultas y recibir orientación sin necesidad de trasladarse inmediatamente a una guardia.

La atención inicialmente funcionaría durante algunas horas, probablemente en la tarde, aunque el horario se ajustará de acuerdo con la cantidad y el tipo de llamadas que reciba el servicio. La idea es que las familias puedan consultar, por ejemplo, ante un cuadro de tos, dolor, dudas sobre vacunas, lactancia u otras situaciones relacionadas con la salud de los niños.

El pediatra que atienda cada llamada será quien determine qué conducta seguir. Según el caso, podrá indicar una consulta en un centro de salud, recomendar el traslado a un hospital, disponer una evaluación presencial o brindar orientación telefónica.

“Todo tipo de consultas. El pediatra que atiende irá evaluando si hay que ir a verlo, si hay que derivarlo a un hospital o si tiene que hacer una consulta en el centro de salud”, explicó Ortiz Luna.

El servicio todavía no tiene un nombre definido y, según anticipó la funcionaria, podría incluso realizarse una encuesta para elegirlo. En principio, se utilizará el mismo número 107 y se evaluará posteriormente si es necesario habilitar una línea específica.

También sumarán motos al SIEN

Como parte de una segunda etapa de fortalecimiento, el sistema incorporará motocicletas que serán utilizadas tanto en Neuquén capital como en la zona cordillerana.

Ortiz Luna confirmó que las motos ya fueron adquiridas y que comenzarán a incorporarse una vez que se complete el proceso correspondiente. La funcionaria reconoció que se trata de una herramienta que genera ciertos riesgos para quienes integran los equipos de emergencia, por lo que anticipó que se buscará trabajar con motoristas especialmente capacitados.

La incorporación de estos recursos forma parte de una serie de cambios que el SIEN busca implementar para mejorar la velocidad de respuesta y ampliar su capacidad operativa.

Según explicó Ortiz Luna, parte de las nuevas ideas surgieron después de su participación en una misión de emergencias en Israel, donde pudo conocer distintos mecanismos de respuesta ante situaciones complejas y víctimas en masa.

El objetivo que trasladó a Neuquén fue adaptar algunas de esas experiencias a la realidad provincial, especialmente en lo relacionado con la distribución de los recursos y la reducción de los tiempos de llegada.

A partir de ahora, la respuesta del SIEN estará determinada cada vez más por la gravedad de la emergencia, la ubicación de los móviles y la posibilidad de enviar distintos recursos en simultáneo. La apuesta es que una ambulancia, una URI o una UMI puedan llegar antes al lugar y comenzar la asistencia mientras se completa el operativo necesario para cada paciente.