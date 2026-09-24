Neuquén La Mañana Pobreza La pobreza afectó al 19,6% en Neuquén y al 32,3% en el país en el primer semeste de 2026

El dato lo dio a conocer este jueves el INDEC. La cifra nacional creció con respecto al período anterior. En el conglomerado Neuquén-Plottier bajó tres puntos. Agregar LM Neuquén a







El INDEC dio a conocer el índice de pobreza en Argentina

La pobreza afectó al 32,3% de la población en Argentina durante el primer semestre del año 2026. En tanto, en el conglomerado Neuquén-Plottier, el porcentaje alcanza al 19,6%, de acuerdo al reporte difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El último dato del organismo responde al último período de 2025, cuando la pobreza llegó al 28,2% de los argentinos. En ese mismo lapso, la pobreza había alcanzado al 22,4% de la población en Neuquén.

De acuerdo al reporte nacional, se sumaron 1.200.000 personas por debajo de la línea de pobreza. En el período enero-junio alcanzó a 9.700.000 personas.